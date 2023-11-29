مصطفى كامل يتعرض لَوعكة صحية.. ويطمئن جمهوره

كشف الفنان مصطفى كامل، تفاصيل تعرضه لأزمة صحية ألزمته الفراش خلال الأيام الماضية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موجها الشكر إلى كل من اتصل به للاطمئنان عليه.

وكتب مصطفى كامل عبر “فيسبوك” قائلا: "الأخوة والأحباب والزملاء، شكرًا لكل من اتصل بي أو أرسل رسائل للاطمئنان ولم أتمكن من الرد عليه طوال الفتره الماضيه نظرًا لمروري بأزمة صحية شديدة ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يوميًا، الحمدلله رب العالمين، اللهم اشفنا واشفي مرضانا جميعًا".

تفاصيل تعرض مصطفى كامل لَوعكة صحية

وقال طارق مرتضى، متحدث نقابة الموسيقيين في تصريحات لـ"الدستور"، إن نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بخير، موضحا أنه تعرض لنزلة برد شديدة ألزمته الفراش لعدة أيام، مطمئنا جمهوره على صحته.

يشار إلى أن مصطفى كامل أعلن مؤخرا زيادة معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية للمرة الرابعة، حيث كتب عبر حسابه على موقع فيسبوك: “بسم الله الرحمن الرحيم، وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تم اعتماد زيادة المعاشات بنسبة 10% للمرة الرابعة خلال سنة واحدة فقط، استحقاق شهر 12 بإذن الله مبروك لزملائنا أصحاب المعاشات وأسرهم الكريمة، وتم اعتماد تأسيس معهد لدراسة الموسيقي والغناء، وجاري الاتفاق مع أمهر الأساتذة من الأوبرا والكونسير والتربية الموسيقية والتربية، النوعية لتدريس العزف على الآلات الموسيقية والغناء، تحت رئاسة الأستاذ دكتور عادل مصطفى، والأستاذ دكتور علاء سلامة والأستاذ دكتور محمد عبد الله”.

وكان نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر مؤخرا عددا كبيرا من القرارات الخاصة ببعض مطربي المهرجانات والتي تضمنت إيقافات متعددة لبعض منهم جراء ما صدر عنهم مؤخرا.

قرارات نقابة المهن الموسيقية

وكتب نقيب المهن الموسيقية على فيسبوك: “قرارات النقابة العامة، إيقاف عمر كمال وحمو بيكا أسبوع عن العمل تبدأ من يوم 3-9 وتغريم كلًا منهما 50 ألف جنيه واستدعاء رضا البحراوي للتحقيق وإيقاف التصاريح بالعمل لسارة زكريا واستدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة".