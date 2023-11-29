الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ تاريخ: مصر تعتبر القضية الفلسطينية أمنًا قوميًا ومفتاح حل الأزمات

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر نفسها من قبل حرب 1948، مشيرًا إلى أن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عاش شبابه في مصر وتخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة قبل حرب 1948.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "الجيش المصري حارب في فلسطين في عام 1948 وشارك فيها الزعيم الخالد جمال عبدالناصر للدفاع عن فلسطين، وتم حصار كتيبته وصمد فيها صمود كبيرا".

الدور المصري في إدارة قطاع غزة بعد حرب 1948

وتابع: "لا ننسى الدور المصري في إدارة قطاع غزة بعد حرب 1948، فقد حافظ على قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي، ومصر أدارته حتى الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، وكان طلاب غزة يدرسون في الجامعات المصرية، كما أن نظام التعليم المصري في المدارس يمتد إلى قطاع غزة".

وأكد: "مصر لم تتخلَ عن دورها عن فلسطين وغزة بعد الاحتلال واستمر دعم مصر لقطاع غزة، وبعد اتفاق أوسلو اصطحب مبارك ياسر عرفات حتى بوابة رفح وقال له مبروك عليكم العودة للوطن، فضلا عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية وحتى في الاعتداءات المتكررة في السنوات الأخيرة، فقد كانت مصر مفتاح الحل لإيقاف كل هذه الحروب وبعد ذلك إعادة إعمار غزة".

أستاذ التاريخ مصر القضية الفلسطينية ياسر عرفات الجيش المصرى امن قومي

مواد متعلقة

هل تلتزم أمريكا بتطبيق قرار حل الدولتين؟.. رئيس مركز القدس للدراسات يجيب

أستاذ علوم سياسية: مصر الوسيط الأقوى والأكثر تأثيرًا فى تهدئة الأوضاع بغزة

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية فى معظم المحافظات

الصحة العالمية تكشف أعداد مرضى الأمراض المزمنة فى غزة

"الصحة العالمية": 500 ألف امرأة حامل وطفل فى غزة يحتاجون تدخلًا سريعًا

مصادر مصرية رفيعة المستوى: رئيس المخابرات العامة يشارك فى مباحثات قطر لاستمرار الهدنة

القاهرة الإخبارية: دخول 7 شاحنات محملة بالسولار وغاز الطهى لقطاع غزة

المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية: نبذل كل ما فى وسعنا لاستئناف المفاوضات من أجل حل الدولتين

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

حبس مسئول بهيئة عامة فى قضية رشوة بـ50 مليون جنيه

متحدث حكومة الاحتلال: جهزنا قائمة بـ50 أسيرًا فلسطينيًا للإفراج عنهم

"النقل" تنشر صورًا لأعمال تنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري

توجيه سيارات لبيع السكر بأسعار مخفضة بـ3 أحياء في الإسكندرية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس