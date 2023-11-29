الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل التعليم بالمنوفية: المشاركة بالانتخابات تجعلنا نحقق المستحيل ونصنع التغيير

وكيل وزارة التربيه
وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية؛ برئاسة النائب سامر التلاوي؛ أمين الحزب بالمحافظة؛ مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر الذي أقيم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية أكثر من 25 ألف مواطن، وكان على رأس الحضور العديد من قيادات التعليم بالمنوفية منهم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، محمود الفولي، الذي حضر للدعم والوقوف خلف القيادة السياسية وشارك الكثير من منسوبي التعليم بالمحافظة، بالمؤتمر الحاشد. 

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن الانتخابات تلعب دورًا هامًا  في تحقيق الديمقراطية وتمثيل إرادة الشعب وتسمح للمواطنين بالمشاركة في اختيار قادتهم وتحديد مسار المستقبل،وإنها فرصة للتعبير عن الرأي والمساهمة في صنع القرارات، فهي تعزز المشاركة المدنية وتعكس قوة الديمقراطية في المجتمع، لذا يجب أن نولي الانتخابات أهمية كبيرة ونشجع الجميع على المشاركة الفعالة فيها.

وأكد الفولي على أن "صوتك قوة تغير" وأن صوتك يصنع الفرق وقوة الشعب تحدد المستقبل، وأننا نثق بمرشحنا وسنرى التغيير الذي نتطلع إليه، وأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثلنا ويعمل من أجلنا ومن أجل إستقرار مصرنا الحبيبة.

شهد المؤتمرَ حضورًا جماهيريًا كبيرًا تخطى 25 ألف من المواطنين، وعدد من القيادات الشعبية والشخصيات العامة، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية.

شارك في المؤتمر الدكتور محمد كمال المستشار السياسي لرئيس الحزب، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين المركزي، والدكتور سمير صبري، أمين شؤون التجارة والصناعة المركزي؛ والنائب فخري طايل، أمين العلاقات الحكومية المركزي.

محافظة المنوفية وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية المشاركة في الأنتخابات الرئاسية حزب مستقبل وذن أمانة حزب مستقبل وطن

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