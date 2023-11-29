الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أعضاء فى الكابينت الإسرائيلى يؤيدون وقف الحرب والإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين

الكابينت
الكابينت

قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، الأربعاء، إن عددًا من أعضاء مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينت" يؤيدون وقف الحرب والإفراج عن كل السجناء الأمنيين الفلسطينيين، حسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية". 

صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين "الكل مقابل الكل"

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأنه سيتم قريبًا عرض صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على مبدأ الكل مقابل الكل وإنهاء الحرب في غزة.

لسجناء الأمنيين الفلسطينيين أعضاء الكابينيت السياسي وقف الحرب لتبادل الأسرى صفقة لتبادل الأسرى

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