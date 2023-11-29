تفاصيل اجتماع المبعوث الأممى لليمن بمسئولين فى عمان لتعزيز عملية السلام

واصل المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، هذا الأسبوع جهوده لتعزيز عملية السلام في مسقط، عمان.

والتقى غروندبرغ، أمس، بكبار المسئولين العمانيين، وأعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه سلطنة عمان لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

كما التقى المبعوث الخاص مع محمد عبدالسلام، كبير مفاوضي أنصار الله (الحوثيين)، لمناقشة فرص تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة اليمنيين لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة، وتحقيق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.

المبعوث الخاص يلتقى بممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية اليمنية

وفي إطار هذه الجهود، التقى المبعوث الخاص أيضًا بممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية اليمنية، وركزت اللقاءات حول سبل التقدم نحو حل سياسي يعكس تطلعات وأولويات كل مكونات المجتمع اليمني.

وزراء خارجية دول مجموعة السبع

وفي وقت سابق، طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع الحوثيين في اليمن بـ"التوقف فورًا" عن تهديد النقل البحري والإفراج عن طاقم سفينة شحن استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام، ويطل الساحل اليمني على مضيق باب المندب، الذي يعد أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، إذ يعبره حوالى خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.

بعد تكرار حوادث اعتراض سفن تتبع لشركات مرتبطة بإسرائيل، طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع، الأربعاء، الحوثيين في اليمن بـ"التوقف فورًا" عن تهديد النقل البحري والإفراج عن طاقم سفينة شحن استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام.

وقال الوزراء، في بيان: ندعو جميع الأطراف إلى عدم تهديد أو عرقلة الممارسة القانونية لحقوق وحريات الملاحة لكل السفن.

وأضاف البيان: ندعو بشكل خاص الحوثيين لأن يوقفوا فورًا هجماتهم على المدنيين وتهديداتهم لممرات الشحن الدولية والسفن التجارية، والإفراج عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها، والتي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في المياه الدولية في 19 نوفمبر.