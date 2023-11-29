الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

من اللقاء
من اللقاء

أكدت وزيرة الخارجية البوليفية سيليندا سوسا تضامنها ودعمها المطلق لفلسطين وقضيتها العادلة، وحق  الشعب الفلسطيني  في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة  ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تماشيًا مع القرارات الدولية الخاصة بالشأن الفلسطيني.

شعب بوليفيا مع شعب فلسطين

 وأعربت خلال لقائها سفير دولة فلسطين في بوليفيا محمود العلواني، عن موقف حكومتها وشعب بوليفيا مع شعب فلسطين ومناصرته أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، كما أدانت المجازر التي ارتكبت بحق أطفال فلسطين بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وأوضحت أن المساعدات الإنسانية التي تبرعت بها بوليفيا ستصل قريبًا للشعب الفلسطيني. 

من جهته، أطلع السفير العلواني الوزيرة البوليفية على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية، وحجم المأساة وحجم الدمار الذي حل بقطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل، والبنية التحتية، والهجمة المسعورة التي يشنها الاحتلال ومستعمروه في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

يذكر أن الوزيرة سوسا قد تعهدت خلال أدائها اليمين الدستورية أمس الأول الإثنين، بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من قطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في نهاية أكتوبر الماضي، تنديدًا بالعدوان على قطاع غزة.

 

المستوطنون يسرقون ثمار الزيتون

وفي وقت سابق، أقدم مستوطنون اليوم الأربعاء، على سرقة ثمار الزيتون من أراضي خربة يانون التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس.

وقال رئيس محلي قروي يانون، راشد مرار، إن عددًا من المستوطنين شرعوا منذ ساعات الصباح بسرقة وجني محصول الزيتون من أراضي المواطنين في منطقة الرومي شرقي الخربة.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منعوا المواطنين بالقوة، أكثر من مرة، من قطف ثمار الزيتون في هذه المناطق وطردوهم منها، ليعودوا لسرقتها.

وفي تطور لاحق اليوم، احتجزت قوات الاحتلال عددًا من المزارعين واعتدوا عليهم بالضرب.

وزيرة الخارجية البوليفية فلسطين لشعب الفلسطينى القدس الشرقية سيليندا سوسا

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وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

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