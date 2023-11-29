محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير "تأشيرة المحافظ" على طلب خاص للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، واقعة تزوير "تأشيرة المحافظ" على طلب بأحد العاملين بمديرية الشئون الصحية للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال الواقعة.

وتبين بالفحص وجود شبهة تزوير في تأشيرة منسوبة للسيد المحافظ على طلب مقدم من أحد العاملين بمديرية الشئون الصحية بإضافة كلمة "أوافق" أعلى نص التأشيرة بقلم مغاير للموافقة على الندب لإحدى الوحدات المحلية، حيث اتضح اثناء تداول الطلب بين إدارات الشئون الصحية اكتشاف شبهة التزوير وبالرجوع للمختصين بذات الشأن تم التأكد من صحة الواقعة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الطلب المذكور.

وأكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية، مؤكدا أن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج علي اللوائح والقوانين.