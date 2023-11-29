الأنبا إرميا: مصر هي "النموذج الكلاسيكي" للدولة الثابتة والمشاركة بالانتخابات واجب

نظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام ندوة بعنوان "الانتخاب حق من حقوقك.. أد واجبك احم وطنك"، وذلك بهدف الحث على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ندوة المركز المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

شارك في الندوة كل من الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والمهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ، والقس إرميا مكرم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالساحل بشبرا، والدكتور إيهاب قلدس عضو المجلس الاستشاري للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأدارت الندوة الدكتورة والاعلامية نرمين سمير الإعلامية.

بدأت الندوة بالسلام الوطني، ثم تلته كلمة للأنبا إرميا استهلها بالحديث عن مصر، مؤكدًا أنها ذكرت في الكتاب المقدس وزارها الأنبياء، ولديها وحدة جغرافية وسياسية أدت إلى تكوين أول دولة وطنية، موضحًا أن مصر هي "النموذج الكلاسيكي" للدولة الثابتة، وأنها تملك جيشًا قويًا هو الأعظم والأقوى بالمنطقة، ويصنف تاسعًا أو عاشرًا عالميًا.

وأكد الأنبا إرميا أن مصر بلد حضارة فرضت شخصيتها على كل محاولات الاستعمار، مشيرًا إلى أن أي إنسان بلا وطن هو بلا هوية وبلا ماضٍ وبلا مستقبل، وأن المحبة تكون بالأفعال لا الشعارات وتقاس بما نقدمه للوطن.

كما شدد الأنبا إرميا شدد في كلمته على أن مصر محاطة بالشر وهو ما يستدعي توحيد الصفوف، مشيرًا إلى أن الله خلق كل فرد حر وله إرادة ليختار ما يشاء، ومنوهًا بوجود أمور وطنية لا يصلح فيها الفكر الخاص، كما شدد على أن الانقسام يؤدي إلى انهيار الوطن، وأن الاتحاد في الصالح يجعل الوطن يزدهر لمصلحة الوطن والمواطن.

هذا وأعرب الأنبا إرميا عن الترحيب بالمعارضة الوطنية، مؤكدًا أن وجودها شرط مهم للديمقراطية، إلا أن نيافته أكد في هذا الصدد أن "الحس الوطني مهم"، وأن الفرص لا تأتي إلا مرة واحدة، وأن الظرف العالمي لا يسمح بالتجربة.

وعن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أكد الأنبا إرميا أن مصر تعيش مرحلة حرجة جدًا تستوجب مشاركة الجميع في هذه الانتخابات، وأن التصويت في الانتخابات مسؤولية أمام الله والوطن، قائلًا: اذهبوا للجان الانتخابات فما تعيشه مصر بحاجة إلى "الضمير"، فحكموا ضمائركم لمصلحة الوطن ولا أحد يستطيع إجبار الآخر على شيء، واختاروا القائد الحقيقي الذي يصلح لقيادة بلد كبير كمصر.. "قائد له مكانة كبيرة"، ونحن أمام قائد نبيل يسهر ويسعى لمصلحة وطن قوي مزدهر.

كما وجه رسالة خاصة إلى الشباب الذين أكملوا 18 عامًا قائلًا: "عليكم مسؤولية كبيرة في تشجيع أصدقائكم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فالانتخاب حق من حقوق المواطن يكفله الدستور ويحميه القانون"، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت لجانًا لتصويت الوافدين والمغتربين.

واختتم الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي كلمته قائلًا: نحن رجال الدين نصلي إلى الله أن يرشدكم لما هو في مصلحة الوطن.