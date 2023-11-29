الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية فى كفرالزيات

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

استكمل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة، للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها، ومتابعة أعمال رفع كفاءتها، موجهًا باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

وتفقد محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم؛ التجهيزات بالمقرات الانتخابية بمركز ومدينة كفرالزيات، مؤكدًا أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10- 12 ديسمبر المقبل.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية للمغتربين بمقر هندسة ري قبلي بكفرالزيات، موجهًا بالانتهاء من كل أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين، ثم تابع المحافظ جولته بتفقد اللجنتين الانتخابيتين بمجلس مدينة كفرالزيات، ومنها لجنة للمغتربين لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الصحية الأولية بكفور  بلشاي، موجهًا بتوفير كل سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

تهيئة الأجواء أمام الناخبين

وشدد محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي، من خلال إنهاء كل أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلًا عن توفير كل وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضًا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وحث الدكتور طارق رحمي المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

الدعم اللوجيستي المقار الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات هندسة ري قبلي بكفر الزيات واجب وطني

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