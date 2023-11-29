الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حملة السيسى: توجيهات بتخفيض الدعاية الانتخابية إلى حدودها الدنيا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الحملة حريصة على الابتعاد عن أجهزة الدولة، موضحًا: “نرى أن هناك تغطية وتعاملا متكافئا بين مرشحنا وباقي المرشحين، ولا نقترب من أجهزة الدولة ولا نتعامل معها”.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مؤتمرات الحملة كلها مؤتمرات شعبية ومن القيادات المحلية والقيادات الطبيعية، وهذا هو الدستور والقانون وأنهم حريصون على تطبيقهما. 

وحول التعامل مع سقف الإنفاق الانتخابي، قال إن هذا السقف يحتاج إلى مراجعة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان أحد توصيات الحوار الوطني، ولكن يتم التعامل مع الوضع الحالي. 

سقف الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى 20 مليون جنيه

وتابع: "القانون يقول إن سقف الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى أو قبل جولة الإعادة 20 مليون جنيه، والقانون رسم بعض الإجراءات الدقيقة التي تضمن أن تكون هناك رقابة شديدة من الهيئة الوطنية للانتخابات على الدعاية الانتخابية فقالت إنه لا يجوز الإنفاق على الدعاية الانتخابية إلا من حساب يتم فتحه بمعرفته".

وأكمل: "الجنيه الذي يتم وضعه في الحساب تكون الهيئة على علم به، وكذلك الجنيه الذي يسحب منه، وصدر لنا توجيه بتخفيض الدعاية الانتخابية إلى حدودها الدنيا، والمؤتمرات التي ننظمها محدودة ونعتمد على اللقاءات".

محمود فوزي الحملة الإنتخابية تخفيض الدعاية الانتخابية حدودها الدنيا عبدالفتاح السيسي

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