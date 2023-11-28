راجي الصوراني: أحداث قطاع غزة "نكبة جديدة"

قال راجي الصوراني، رائد العمل الحقوقي الفلسطيني، إن هناك أدلة ووثائق تدين حكومة الاحتلال الإسرائيلي لما فعلته بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفًا أن هناك العديد من التحركات الدولية لتوثيق ذلك جنائيًا.

وأشار، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء" والمذاع على فضائية cbc، إلى أن ما يحدث في فلسطين هي مجموعة متكاملة من جرائم الحرب، فهي إبادة بما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف "الصوراني"، أن أحداث قطاع غزة الجارية "نكبة جديدة" مثلما يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قُصف المباني السكنية، المستشفيات، أماكن توزيع المياه، سيارات الإسعاف، مشيرًا إلى أننا أمام مجموعة كبيرة من جرائم الحرب.