الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النائب رزق علواني: تأييد شعبي من أبناء مطروح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

النائب رزق علوانى
النائب رزق علوانى

قال رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح، خلال مؤتمر حزب مستقبل وطن الثاني الذي تم تنظيمه بمدينة الحمام لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، إن هذا المؤتمر الحاشد اليوم بمدينة الحمام بحضور أهل التجارة والزراعة وأهل البيت الواحد والقلب الواحد أوضح التأييد الشعبي والدعم الكبير لقائد نهضة مصر الحديثة وصاحب الخطوط الحمراء لحماية الأمن القومي المصري  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة. 

تحقيق الأمن والاستقرار

وأوضح ان التحديات التي تواجه الدولة المصرية كبيرة جدا إلى حانب تحقيق الأمن والاستقرار وكذلك تحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا، معقبا:  “نحمد الله على نعمة الأمن والأمان التى تعيشها مصر بفضل الله ثم القيادة السياسية الحكيمة”. 

ووجه نداء فى ختام كلمته إلى جميع الشعب المصري وخاصة أهالي مطروح بالنزول إلى صناديق الاقتراع ودعم وتأييد الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادة ودعم  السيسى لاستقرار الدولة المصرية ولكي نرسل رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصري العظيم يقف خلف القيادة السياسية لرد الجميل عمليا وليس بالقول فقط ولأنه هو القائد الأجدر على تولي رئاسة البلاد فى هذه المرحلة.

 

المؤتمر الحاشد الثانى لحزب مستقبل وطن

وانطلقت مساء اليوم، فعاليات المؤتمر الحاشد الثانى الذى نظمه حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح وذلك بمدينة الحمام بحضور المهندس صالح سلطان أمين حزب مستقبل وطن بمطروح وعضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية بمطروح ونواب الشيوخ والبرلمان كلا من جمال الشورى وسحر عيد ورزق جالى ورزق علواني، بالإضافة إلى النائب صلاح عياد عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ، وذلك لإعلان تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

تحقيق الأمن والاستقرار الدولة المصرية التنمية الشاملة مطروح دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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