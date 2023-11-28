الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نظير مجلى لـ"القاهرة الإخبارية": اليمين الإسرائيلى يعتبر صفقة تبادل الأسرى مع حماس "كارثة"

نظير مجلي
نظير مجلي

قال نظير مجلي، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن هناك قوى يمين متطرفة في إسرائيل تعتبر أن وقف إطلاق النار والذهاب إلى صفقات تبادل الأسرى كارثة لتل أبيب، وتعتبره أكبر من الضربة التي تلقتها إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف الخبير في الشئون الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المشهد الحالي يبشر بتمديد إضافي للهدنة حتى نصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأن تكون هناك إمكانية للتقدم أكثر في عملية الهدنة، وهناك جهود حقيقية تبذل في هذا الأمر، وفعالة جدًا ليس تمديد الهدنة في هذه المرحلة، بل بحث إمكانية صفقة كبيرة تشمل كل الأسرى الإسرائيليين والأجانب مقابل كل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وأوضح أن هنالك جهودًا جبارة تبذل كي تتوقف الحرب، حيث كان هناك اجتماع مهم اليوم مع رؤساء المخابرات الأمريكية والمصرية والقطرية والإسرائيلية في الدوحة بهدف التقدم لما هو أبعد من هذين اليومين.

وأشار إلى أن إسرائيل ليست رزمة واحدة في هذا المجال، إذ توجد خلافات في داخلها حول هذه المواضيع، فجيش الدفاع عنده مصلحة للتأكد من أنه لا يريد ألا تتوقف الحرب، ولكنه يقول في نهاية المطاف إنه ملتزم بما تريده وتقرره الحكومة الإسرائيلية.  

القاهرة الإخبارية اليمين الإسرائيلي صفقة تبادل الأسرى حماس

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