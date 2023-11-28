الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيسى ونظيره التونسى يؤكدان أهمية السعى لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد، على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لتقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي قطاع غزة، مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسى من الرئيس التونسي قيس سعيد، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الزعيمين أكدا حرصهما على العمل المشترك لتطوير العلاقات.

كما ناقش الاتصال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وهو ما ثمّنه الرئيس التونسي.

السيسي قيس سعيد اكسترا نيوز عاجل العلاقات المصرية التونسية

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