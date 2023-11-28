الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل وصديقه لاتجارهما في الهيروين بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت  محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطى مسعود شعله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمير عدلى أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، معاقبة كل من " م.ط.م" و" م.س.م"، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، عما نسب إليهم، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9983 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث تأمين الطرق بضبط المتهمين، وبحوزتهما مواد مخدرة.

تبين من التحقيقات، أنه حال المرور الأمنى أبصرت القوة المتهمان " م.ط.م" بائع و" م.س.م" عامل، يقفان بجانب الطريق بالقرب من دراجة بخارية، وبسؤالهما عن التراخيص، أقر المتهم الأول بالنفى، وحال ذلك تخلى المتهم الثانى عن كيس بلاستيكى انفرط منه قطع متحجرة لمخدر الهيروين، فالتقطتها القوة الأمنية، وبضبطه عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة للاتجار بالاشتراك مع المتهم الأول، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم وبتفتيش المتهم الأول، عثر بحوزته على ميزان حساس واقر بأن الميزان لوزن المواد المخدرة والدراجة البخارية للترويج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.

جنيات الاسكندرية حكم محكمة الجنايات جنايات الإسكندرية - عقوبة الاتجار في المخدرات

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