الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

70 دقيقة.. سيطرة من الأهلي أمام سموحة والتعادل السلبي يفرض نفسه

الاهلي وسموحة
الاهلي وسموحة

مرت 70 دقيقة على زمن مباراة الأهلي وسموحة، التي تقام مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري نايل.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الدقيقة 48، علي معلول أرسل تمريرة بينية لداخل منطقة الجزاء وسددها صلاح محسن من لمسة واحدة ولكن تصدى لها الهاني سليمان بقدمه.

وفي الدقيقة 61 انطلق ديكي دودو بانفراد لكنه سدد كرة داخل منطقة الجزاء علت مرمى الشناوي.


تشكيل الأهلي.. تغييرات بالجملة وعودة معلول أمام سموحة

وأجرى كولر تغييرات بالجملة عن لقاء ماديما الماضي في دوري الأبطال، حيث عاد التونسي علي معلول للظهور أساسيًا، كما يقود الهجوم صلاح محسن ويجاوره حسين الشحات وكريم فؤاد.


واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، على تشكيل فريقه المتوقع لملاقاة سموحة الليلة.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي مواجهة سموحة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم– أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية– محمد مجدي أفشة – إمام عاشور– حسين الشحات– وكريم فؤاد

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر.

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة وعينه على النقاط الثلاث، للانفراد بقمة الدوري، بشرط تعثر بيراميدز أمام الإسماعيلي، في مواجهة اليوم التي تجمع بين الفريقين، في تمام الرابعة عصرًا.

أما سموحة فيحاول استعادة نغمة الانتصارات مجددًا، بعد سلسلة من نزيف النقاط المتواصل على مدار الجولات الثلاث الماضية، ما بين التعادل وتذوق مرارة الهزيمة، وهو ما أدى إلى توقف رصيد الموج الأزرق، عند 8 نقاط، في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل.

ويتقاسم الأهلي قمة الدوري مع بيراميدز، برصيد 13 نقطة لكل منهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح المارد الأحمر الأفضلية في اعتلاء الصدارة.

ولايزال يمتلك المارد الأحمر مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة، في الجولة الخامسة، لم تحدد رابطة الأندية موعدًا لها حتى الآن.

الاهلي وسموحة الاهلى سموحة دوري نايل صلاح محسن ديكي دودو

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