أحمد خالد صالح يتلقى العزاء في الراحل طارق عبد العزيز

وقف أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح يتلقي عزاء الراحل طارق عبد العزيز، بجانب نجله معتصم بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وبدأ منذ قليل عزاء الفنان طارق عبدالعزيز بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

وتوافد عدد كبير من المشاهير لتقديم واجب العزاء في صديقهم الراحل الفنان طارق عبد العزيز الذي وصفه الجميع بالملاك.

وتلقت أسرة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الثلاثاء، العزاء بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد داخل قاعة الرزق بعد أن غيبه الموت ورحل عن عالمنا مساء أمس الأول الأحد إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ55 عاما، أثناء تصوير أحد مشاهده فى مسلسل "وبقينا اتنين" أمام الفنان شريف منير، وبقيادة المخرج طارق رفعت.

وخيم الحزن على لوسط الفني، بعد رحيل الفنان طارق عبدالعزيز وحرص عدد كبير من نجوم الفن والاعلام فى مصر والوطن العربي على الوداع الأخير وحضور مراسم الدفن والجنازة ظهر امس الإثنين، من داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حالة من الصدمة والحزن إذ حضر الجنازة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، محمد هنيدي، أحمد رزق، عمرو عبدالجليل، فتوح أحمد، محمد أبو داوود، أحمد داش، أيتن عامر، جمال العدل، إياد نصار، داليا مصطفى، سلوى محمد علي، مصطفى قمر، صابرين، حمادة هلال، إيهاب فهمي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أيمن عزب، علاء مرسي، يوسف عثمان وآخرون".إيهاب فهمي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أيمن عزب، علاء مرسي، يوسف عثمان وآخرون".