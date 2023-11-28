اليوم.. عزاء الفنان طارق عبدالعزيز بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

تتلقى أسرة الفنان القدير الراحل طارق عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، العزاء عقب صلاة المغرب فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد داخل قاعة الرزق، بعد أن غيبه الموت ورحل عن عالمنا مساء أمس الأول الأحد إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ55 عاما، أثناء تصوير أحد مشاهده فى مسلسل "وبقينا اتنين" أمام الفنان شريف منير، وبقيادة المخرج طارق رفعت.

الحزن يخيم على الوسط الفنى بعد رحيل طارق عبد العزيز

وخيم الحزن على لوسط الفني، بعد رحيل الفنان طارق عبدالعزيز، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والاعلام فى مصر والوطن العربي، على الوداع الأخير وحضور مراسم الدغن والجنازة ظهر امس الإثنين، من داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حالة من الصدمة والحزن إذ حضر الجنازة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، محمد هنيدي، أحمد رزق، عمرو عبدالجليل، فتوح أحمد، محمد أبو داوود، أحمد داش، أيتن عامر، جمال العدل، إياد نصار، داليا مصطفى، سلوى محمد علي، مصطفى قمر، صابرين، حمادة هلال، إيهاب فهمي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أيمن عزب، علاء مرسي، يوسف عثمان وآخرون".