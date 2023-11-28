رئيس البرلمان العربى يهنئ السعودية لفوزها باستضافة إكسبو 2030

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، المملكة العربية السعودية بمناسبة فوزها باستضافة "إكسبو 2030" والذي يعكس الثقة الدولية الكبيرة في قدرة المملكة وتميزها في تنظيم المعارض والأحداث العالمية، مؤكدا أنه فوز لكل العرب والذي يعكس أيضا ما وصلت له المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مسيرة التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.

وأكد "العسومي" أن استضافة ⁧‫الرياض لإكسبو 2030 ‬⁩ هو إنجاز عربي كبير يعكس القدرة الاستثنائية لمدينة الرياض على استضافة أحداث عالمية بهذا المستوى، ويُعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في مجالات التجارة والثقافة والتنمية خصوصا أن هذا الحدث يعتبر من الأحداث العالمية المهمة، ويعكس ثقة العالم في الرياض لاستضافة هذه النسخة التي ستكون استثنائية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته في قدرة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على تنظيم هذا الحدث العالمي الهام بنجاح واقتدار، خصوصا في ظل استضافة المملكة الناجحة للعديد من الأحداث الدولية، متمنيا للمملكة وشعبها العزيز المزيد من التقدم والازدهار.