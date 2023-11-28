الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: الجمعيات الصهيونية تسيطر على الإدارة الأمريكية

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن الشعوب الغربية وخاصة في الولايات المتحدة بدأت ترى بوضوح سياسات الإدارة الأمريكية في التمويل الأعمي للكيان الصهيوني.

وأضاف المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" للإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على فضائية الحياة، أن الجمعيات الصهيونية هي التي تسيطر على الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أنهم لهم القدرة على السيطرة الإعلامية.

ونوه شرقاوي، بأن الشياطين الصهاينة والمتمثلين في العديد من الجمعيات المنتشرة في أمريكا، لديهم أذرع في كل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الشعب الأمريكي أصبح على دراية بما يحدث في غزة، وهذا لم يكن يحدث في السابق، الأمر الذي نشاهده في كثرة المظاهرات بالشوارع الأمريكية.

الجمعيات الصهيونية الادارة الامريكية الحياة اليوم الدكتور ماك شرقاوي الشأن الأمريكي فضائية الحياة

مواد متعلقة

سفير مصر بالإمارات يوضح آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

"ع الهواء".. رسالة من سفير مصر فى برلين للجالية المصرية بألمانيا

عضو بالتنسيقية: المرأة عامل أساسى فى تشكيل الحياة السياسية

طارق خضر: 75% من المصريين بالخارج يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية

خالد الجندى: العالم التقط أنفاسه فى هدنة غزة

ريهام الشبراوى لـ"السفيرة عزيزة": مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية واجب عليها

نيوزيلندا أول دولة تمنح المرأة حق التصويت والمشاركة السياسية

"صوتها نصر".. مسيرة عظيمة للمرأة المصرية فى العمل السياسى

الأكثر قراءة

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

حرب غزة تُفجر الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

"الناس كانت بتصدقني علشان أجنبي".. اعترافات المتهم بتزوير العملات الأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس