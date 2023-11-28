محلل سياسى: الجمعيات الصهيونية تسيطر على الإدارة الأمريكية

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن الشعوب الغربية وخاصة في الولايات المتحدة بدأت ترى بوضوح سياسات الإدارة الأمريكية في التمويل الأعمي للكيان الصهيوني.

وأضاف المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" للإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على فضائية الحياة، أن الجمعيات الصهيونية هي التي تسيطر على الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أنهم لهم القدرة على السيطرة الإعلامية.

ونوه شرقاوي، بأن الشياطين الصهاينة والمتمثلين في العديد من الجمعيات المنتشرة في أمريكا، لديهم أذرع في كل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الشعب الأمريكي أصبح على دراية بما يحدث في غزة، وهذا لم يكن يحدث في السابق، الأمر الذي نشاهده في كثرة المظاهرات بالشوارع الأمريكية.