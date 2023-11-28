مندوب مصر: يجب أن تؤدى الهدنة لوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إنه يجب أن تؤدي الهدنة لوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، ولا بد من إدخال المساعدات إلى القطاع دون عوائق.

وأضاف، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في جلسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في غزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّنا نؤكد أهمية إغاثة المدنيين في غزة والضامن الوحيد لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مندوب مصر، أن الهدنة المؤقتة التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، بجهود حميدة، لا يمكن أن تغني بأي حال من الأحوال عن وقف دائم لإطلاق النار حقنًا لدماء المدنيين ومنعًا لانزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع.

وأكد عبدالخالق، أنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو، لافتًا إلى أن الضامن الوحيد لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.