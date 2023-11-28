العاهل الأردنى: نرفض أية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكد رفضه أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأكد العاهل الأردني أن حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، رافضًا أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها.

وأوضح أنه يجب على العالم بأسره التحرك لوقف الحرب وحماية المدنيين والمستشفيات وإلزام اسرائيل بفك الحصار وضمان إيصال المساعدات دون انقطاع، معلنًا عن استمراره في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية.

أكد العاهل الأردني أن القضية الفلسطينية هى القضية المركزية للأردن، وسنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، معلنًا عن تكثيف جهود المنظمات الدولية والإنسانية للعمل مع الأونروا لضمان تقديم المساعدات في غزة وفي كل مناطق عملياتها، مؤكدًا أن إضعافها أو توقفها سيفاقم الكارثة الإنسانية بغزة وستكون له عواقب وخيمة على الضفة الغربية.