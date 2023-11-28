الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العاهل الأردنى: نرفض أية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

العاهل الأردني
العاهل الأردني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكد رفضه أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأكد العاهل الأردني أن حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، رافضًا أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها.

وأوضح أنه يجب على العالم بأسره التحرك لوقف الحرب وحماية المدنيين والمستشفيات وإلزام اسرائيل بفك الحصار وضمان إيصال المساعدات دون انقطاع، معلنًا عن استمراره في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية.

أكد العاهل الأردني أن القضية الفلسطينية هى القضية المركزية للأردن، وسنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، معلنًا عن تكثيف جهود المنظمات الدولية والإنسانية للعمل مع الأونروا لضمان تقديم المساعدات في غزة وفي كل مناطق عملياتها، مؤكدًا أن إضعافها أو توقفها سيفاقم الكارثة الإنسانية بغزة وستكون له عواقب وخيمة على الضفة الغربية.

القاهرة الإخبارية العاهل الاردني الضفة الغربية قطاع غزة

مواد متعلقة

أسامة السعيد لـ"القاهرة الإخبارية": الصراع فى فلسطين ليس دينيًا

عضو الشيوخ الفرنسى لـ"القاهرة الإخبارية": مستقبل إسرائيل على المحك والحرب تشن للحفاظ على الغرب

لماذا حجبت إسرائيل أسراها المُفرج عنهم عن الإعلام؟.. باحث يجيب

القاهرة الإخبارية: مصلحة السجون الإسرائيلية تحصل على الضوء الأخضر لبدء مسار الإفراج عن الأسرى

"القاهرة الإخبارية": العدد الأكبر للأسرى المفرج عنهم هذه الليلة من الأطفال

حماس: استجبنا للجهود المصرية لضمان استمرار اتفاق الهدنة

القاهرة الإخبارية: تحريك سيارات الإسعاف المصرية لقطاع غزة

متحدث "الأونروا": المساعدات لا تكفى أمام حجم الدمار فى غزة

الأكثر قراءة

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

من الأربعاء إلى الإثنين.. "الأرصاد" تكشف الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد

سر انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد 14 عامًا

كونت ثروة من الدعارة.. مفاجآت صادمة في التحقيقات مع إنجي حمادة بطلة "فيديو المطبخ"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"