الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 آلاف كوبون شراء سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية من البنك الزراعي بقنا

محافظة قنا
محافظة قنا

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ المنيا، استلام مديرية التضامن الاجتماعي لعدد 5000 كوبون مساعدات غذائية بقيمة 200 جنيها للكوبون الواحد بإجمالى مليون جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصرى، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجًا بمحافظة قنا بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعي بقنا، بحيث يتم صرفها من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية.

 جاء ذلك بحضور إبراهيم عطية الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والمحاسب محمد فرغلي، رئيس قطاع البنك الزراعى المصري بقنا وعلاء سليمان مدير العلاقات العامة بالبنك الزراعي بقنا.

ومن جانبه أشاد نائب محافظ قنا، بمبادرة البنك الزراعي المصري ومشاركته المجتمعية وتوفير الكوبونات للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة إحتياجات الحياة تحقيقًا لمبدأ التكافل الإجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عمر، أن البنك الزراعي المصري بصدد تقديم عدد من الأجهزة الكهربائية بواقع (50 ثلاجة، 50 غسالة، 50 بوتاجاز) لدعم الفتيات المقبلات علي الزواج من الاسر الاكثر احتياجا بمحافظة قنا.

كما أثنىعلى التعاون الكبير والمثمر بين البنك الزراعي والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، في كافة مجالات التنمية، التي ينفذها البنك وبصفة خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين، حيث يقوم البنك بدعم المزارعين، ومساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك مساعدة الأسر الأكثر إحتياجًا بالمحافظة، معربًا عن أمله في تضافر جهود المؤسسات المصرفية لتحقيق التكافل الإجتماعي، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أنه سيتم توزيع كوبونات المواد الغذائية طبقًا لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى مديرية التضامن الاجتماعي لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.

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