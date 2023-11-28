توافد الآلاف على مؤتمرات "حماة وطن" بأسوان لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

شهدت مؤتمرات حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان والتي يتم تنظيمها فى النوبة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة، توافد عدد كبير جدًا من الأهالى لتعبير عن تأييدهم للمرشح فى المرحلة القادمة.

دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وتوافد الآلاف من أهالي النوبة من جميع قرى مركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال إنجازته، وذلك فى المؤتمر الذي نظمه حزب حماة الوطن.

وحرص أهالي قرى مركز نصر النوبة على تعليق اللافتات التي تحمل صورة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومكتوب عليها اسم القرى النوبية ليؤكدوا بذلك دعم وتأييد آلاف الأهالي له.

ومن ناحيته قال ياسين عبدالصبور، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، إن المؤتمرات التى نظمها حزب حماة الوطن فى النوبة، شهدت توافد عدد كبير جدًا للأهالي النوبة وأن حضورهم هذا لرد الجميل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح نظرًا لمجهوداته خلال الفترة الماضية والتى شهدتها النوبة.

وأضاف لـ"الدستور" أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفر لقرى مركز نصر النوبة مبادرة حياة كريمة والتي ساهمت فى العديد من الإنجازات داخل المركز لذلك جميع أهالى المركز يدعموا ويأييدوا المرشح لاستكمال مسيرته.

وأوضح ياسين عبد الصبور، أننا ندعم ونؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة نظرًا لاهتماماته بالنوبة والقرى النوبية، حيث إنه فى العديد من المشاكل التى كانت تواجهها النوبة كان هو أول داعم لها.

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