"معلومات الوزراء" يتعاون مع هيئة الاستعلامات فى الأنشطة البحثية والإعلامية

وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، اليوم، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، لتوسيع نطاق التعاون المشترك في عدد من المجالات البحثية والإعلامية.

جاء ذلك خلال استقبال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والوفد المرافق له، بمقر مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل أسامة الجوهري، فعاليات مراسم توقيع البروتوكول بالترحيب بضياء رشوان، وبالتعاون بين "مركز المعلومات" والهيئة العامة للاستعلامات، مضيفًا أن توقيع البروتوكول يمثل نقلة كبيرة ومهمة في الاستفادة من مخزون المعلومات والبيانات وأوراق السياسات والدراسات بالمركز، ومؤكدًا توجيهات السيد رئيس الوزراء بأهمية إلقاء الضوء على إنجازات الدولة بالمعلومات الدقيقة في كل قطاع وفي كل محافظة من محافظات مصر على مدار السنوات الماضية.

مركز المعلومات يوفر أكثر من 4 آلاف إصدارة

وأشار "الجوهري" إلى أن مركز المعلومات يوفر أكثر من 4 آلاف إصدارة متاحة على موقعه الإلكتروني، وكلها من مصادر بيانات موثوق بها في مختلف المجالات: سياسية واقتصادية واجتماعية، بما يمكن أن يتيح التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات في استغلالها وإتاحتها دعمًا لنشر المعلومات والتحليلات الدقيقة، خاصة بالنسبة للإعلام الخارجي.

وأضاف "الجوهري" أن البروتوكول يستهدف كذلك تنظيم أنشطة إعلامية مشتركة بين "مركز المعلومات" وهيئة الاستعلامات، وأيضًا تنظيم حوارات مجتمعية، بالاستفادة بخبرات "مركز المعلومات" والدور المهم الذي لعبه في إدارة الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو حوار شارك به أكثر من 1000 خبير حتى صدرت الوثيقة، كما أقام المركز هذا العام 20 ورشة عمل لوضع سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد المصري.

من جهته، أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أهمية دور "مركز المعلومات" في توفير البيانات دعمًا لعمل الحكومة، واصفًا التعاون بين الجانبين بـ"الضروري"، ومشيرًا إلى أن التعاون كان قائمًا بالفعل بين الطرفين، وأن البروتوكول الموقع سيسهم في تنظيم ذلك التعاون بشكل مفصل.

وأضاف "رشوان" أن التعاون بين الطرفين سيمتد إلى مجالات توفير المعلومات لدى الإعلام الخارجي، في ظل اضطلاع مركز المعلومات بدوره المهم في جمع البيانات من مصادرها المختلفة؛ مضيفًا أن المركز يؤدي هذا الدور بشكل يدعو للفخر، ما يتطلب استغلال ذلك في إرسال تلك المعلومات إلى الإعلام الدولي.

وخلال فعاليات توقيع البروتوكول، قدَّم د. عمرو العراقي، نائب رئيس محور التواصل المجتمعي بمركز المعلومات، عرضًا تقديميًّا حول نتائج استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للرصد الإعلامي لمجموعة واسعة من الصحف والإصدارات الأجنبية من مختلف دول العالم. وأوضح "العراقي" أن تلك الأدوات تساعد الباحث في رؤية ما وراء البيانات، والإجابة عن مختلف التساؤلات، عبر أتمتة جمع البيانات وتصنيفها والبحث فيها.

تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الموقع بين "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء والهيئة العامة الاستعلامات، يشمل توفير المركز لجميع المعلومات والحقائق التي تؤدي إلى تفنيد الشائعات على المستويين الداخلي والخارجي؛ لإطلاع الرأي العام المحلي والعالمي عليها من خلال نشرها على مواقع الهيئة على الإنترنت باللغات المختلفة، وإمداد المراسلين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية بها، بما يسهم في توضيح الحقائق للرأي العام الدولي، فضلًا عن دعوة وسائل الإعلام الدولية لحضور الأنشطة التي ينظمها المركز والتي تتنوع بين مؤتمرات وندوات وورش عمل.

كما يتضمن البروتوكول التعاون بين الطرفين لإقامة حوارات مجتمعية حول خطط الحكومة، بهدف توعية الرأي العام بسياسات وإنجازات الدولة وشرح خطط التنمية، فضلًا عن التعاون في إعداد الإصدارات والكتب والنشرات والدوريات حول تطورات الأوضاع محليًا وإقليميًا ودوليًا.