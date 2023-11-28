الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي جيوفاني ليسوع و14 من رفاقه

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي جيوفاني ليسوع إدرداس غونزالو و14 من رفاقه الرهبان الشهداء، وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه في نوفمبر 1936، في باراكويلوس ديل جاراما، على بعد 18 كيلومترًا من مدريد، قُتل الطوباوي جيوفاني ليسوع ( ماريانو) أراداس غونزالو، الكاهن، وأربعة عشر من رفاقه، شهداء لرهبنة القديس يوحنا لله في وقت الاضطهاد.

نشأته

ينتمي جيوفاني في الأصل من كونكويزويلا (سوريا)، قبل سر العماد المقدس باسم ماريانو، الذي سمي به عندما سيم كاهناً، درس جيوفاني في معهد سيغوينزا اللاهوتية، عندا أنهى دراساته الفلسفية واللاهوتية سيم كاهناً عام 1903م، وذهب إلى سرقسطة للحصول على الدكتوراه في اللاهوت.

وأثناء وجوده في هذه المدينة تولى مسئولية كاهن لمستشفى الأمراض العقلية الذي يديره رهبان القديس يوحنا لله فانضم لرهبان المستشفيات في عام 1904م، فقضي مرحلة الإبتداء تحت إشراف الطوباوي فيديريكو روبيو ألفاريز، وفى عام 1905م قدم نذوره الرهبانية. فعين كاهناً في بازيليك القديس يوحنا لله في غرناطة.

وعين بعد ذلك مرشداً روحياً ومعلما لمرحلة الابتداء، ثم أصبح رئيساً إقليمياً للرهبنة، ثم تولى مسئولية مرحلة الابتداء مرة أخرى، فتم القبض عليه ونقله إلى سجن سان أنطون في مدريد، ثم قُتل بالرصاص بعد ذلك في باراكويلوس ديل جاراما (مدريد) وخلال الأشهر الأربعة التي قضاها في السجن، كان يساند المسجونين من الكهنة والعلمانين، ويقوم بالصلاة معهم، وإنشاد الترانيم الروحية.

وقتل أيضا 22 فاتيبينفراتيلي آخر من جماعة سيمبوزويلوس، مركز المقاطعة الأندلسية. في المستشفى الذي أسسه القديس بنديكتوس ميني عام 1877م، تم إدخال ما يقرب من 1200 مريض إلى المستشفى وعلاجهم، وكان رئيس الجماعة هو الطوباوي الأخ جولييلمو لوب، المولود عام 1880 في فيلاريال، في أبرشية طرطوشة. في بداية الانتفاضة العسكرية، زادت اللجنة الماركسية التابعة لسيمبوزويلوس من حملتها الاضطهادية ضد الكهنة ورجال الدين. تم تدنيس كنيسة الرعية وتحويلها إلى سجن.

وواصل أنه في الليل أجبر رجال الميليشيات الأشخاص المدرجين في القائمة السوداء على مغادرة منازلهم بحجة استجوابهم من قبل اللجنة الثورية، وأطلقوا النار عليهم بلا رحمة في خنادق الشوارع. وتوقعًا لتفاقم الوضع، قدم الرؤساء جوازات سفر للكهنة والرهبان وأظهروا لهم الأماكن التي يمكن أن ينتقلوا إليها.

وكان المستشفى محاصرا من قبل رجال الميليشيات المسلحة. ومن باب الحكمة، ارتدى رهبان جماعة فاتيبينفراتيلي زي العلمانيين، وهكذا سمح لهم بالذهاب إلى أي مكان يرغبون فيه. قاموا بنقل القربان المقدس من الكنيسة، وقد أخفاه الأب أدراداس في طيات ملابسه الداخلية الملفوفة بالحفاضات. اجتمع الرهبان بشكل وثيق حول رؤسائهم وضاعفوا صلواتهم. تمت مصادرة المستشفى من قبل الحكومة المدنية في مدريد. وأغلقت الكنيسة بعد إزالة جميع الأغراض الدينية وتفتيش المنزل. واشتبهت السلطات المدنية في وجود أسلحة مخبأة هناك.

في تلك المرحلة، وصل الخبر القاتل باستشهاد الطوباوي فيديريكو روبلو، رئيس المدرسة الرسولية المحلية، المولود عام 1862 في بينافيدس دي أوربيغو، في أبرشية أرتوجا وفي مقاطعة ليون، وثلاثة إخوة آخرين هم الطوباوي الأخ بريمو مارتينيز، النائب بريور، المولود عام 1869 في سان رومان دي كامبيزو، في أبرشية فيتيريا وفي مقاطعة ألافا؛ الأخ المبارك جيرولامو أوتشوا، المولود عام 1904 في غوني، في مقاطعة نافارا، وهو طباخ حسب المهنة؛ الطوباوي الأخ يوحنا الصليب دلجادو، ولد عام 1914 في بويبيا دي ألكوسير، في أبرشية طليطلة.

بعد 18 يوليو، بدأ الماركسيون في تالافيرا في اعتقال الأشخاص الذين اعتبروهم يمينيين. بعد ظهر يوم 23 يوليو، قامت مجموعة من رجال الميليشيات بإغلاق مدخل دار العبادة.

اندفع الراهب جيرولامو ليرى ما يحدث، ولكن تم القبض عليه واحتجازه وذراعيه مرفوعتين لمدة نصف ساعة تقريبًا وسط السخرية والضرب. وقام رجال ميليشيا آخرون بتفتيش المنزل بحثاً عن أسلحة. قالوا للأب جيوفاني ديلا كروس، الذي رافقهم إلى الباب، بخيبة أمل: "نحن نعلم أنك ذكي، ولكن عليك تغيير وظيفتك".

بعد ظهر يوم 24 يوليو، وصل طابور من رجال الميليشيات إلى تالافيرا قادمين من مدريد، "متعطشين للعدالة الشعبية". في اليوم التالي، في نهاية القداس والإفطار، أمر الرئيس الإخوة بارتداء ملابس علمانية. حوالي الساعة العاشرة صباحاً، دخل رجال الميليشيا الدير بالقوة وهم يصرخون: "الأسلحة! أين الأسلحة؟ ألا تريدون أن تقولوا ذلك؟ لن يخرج أحد منكم حياً". وأشاروا إلى كومة من القش وقالوا: هناك سنحرقك حياً.

وقاد الماركسيون الكهنة والرهبان وسط إهانات وتهديدات إلى ساحة ماريانا، حيث يقع مسرح فيكتوريا، الذي تحول إلى سجن، أراد رجال الميليشيا إجبار الإخوان على رفع قبضاتهم عالياً والصراخ: "تحيا الشيوعية!". وبالنيابة عن الجميع، صاح الأخ غولييلمو فقط. "يحيا المسيح الملك".

قال لرئيس محكمة الشعب: "اسمي فيديريكو روبيو، أنا كاهن، ولا أعرف كم من الوقت سنبقى هنا، أحضرت معي بعض القطع من القربان حتى أتمكن من الاحتفال إن أمكن".بالقداس الإلهي". دخل رجال الميليشيات في حالة من الغضب. وضربه أحدهم بعقب بندقيته وقال: "سأضع القربان في هذا البرميل، وسنسلمهم إليك قريبًا"، جعلوهم يركبون السيارة، وأدركوا أنهم سيأخذونهم إلى توليدو. وبدلاً من ذلك، في مكان غير بعيد عن تالافيرا، أجبروهم على النزول أمام مزار العذراء سيدة الزروع، شفيعة المدينة، وقادوهم خلف الكنيسة، وأطلقوا عليهم النار، مثل الكلاب الضالة، أمام عمود حجري، يعلوه صليب.

توفي الأب روبلو وفرا جيرولامو على الفور. توفي الأخ يوحنا الصليب أثناء نقله إلى المستشفى. توفي الراهب بريمو في معاناة فظيعة في المستشفى وهو يقول: "يامريم سيدة الكرمل، ارحمني يا رب واغفر لهم كما أنا أغفر لهم.

في نفس اليوم، تم فتح المسكن الذي تركه الراهب مغلقًا في الكنيسة بالقوة من الخلف من قبل مجموعة من عمال السكك الحديدية، بقيادة مدرس شاب، كان لديه الشجاعة الشيطانية لاستخراج صنية القربان، ورمي القربان المقدس على الأرض وبدا رجال المليشيات يدوسون عليه وسط تجديف الحاضرين وضحكاتهم الفاحشة.

بعد أسبوعين، أي في 7 أغسطس، أول جمعة من الشهر، تم الإعلان عن اعتقال رهبان سيمبوزويلوس ا، وتجريدهم من كل ما يملكون وتعرضهم للإهانات. تمكن الجماعة الرهبانية في الصباح من إقامة قداسها الأخير. بعد الغداء، قامت مجموعات من رجال الميليشيات بتجميع الرهبان وتوجيه الشتائم الشنيعة إليهم، وتجردتهم من أدوات الهيكل والأموال التي تلقوها من رؤسائهم، وفي حوالي منتصف الليل، أخذوهم إلى قاعة الطعام لتناول العشاء.

أطلقهم الكاهن من صمتهم قائلاً: "بما أن الرب تعامل أيضا بهذه الطريقة، فلا داعي للقلق. دعونا نستمتع بالاستجمام. الحمد ليسوع المسيح".

في اليوم التالي، سمح رئيس الرهبنة الإقليمي لبعض الإخوة بالبقاء في المنزل لأداء خدمتهم الخاصة في المستشفى. وتم نقل الآخرين إلى مدريد بعد الظهر واحتجازهم في مكان تحت الأرض.

ولم يحصلوا على العشاء إلا على القليل من الخبز وطبق من العدس. في 9 أغسطس، تم نقلهم إلى سجن سانت أنطونيو، الكلية السابقة لآباء سكولوبي، والتي أصبحت مشهورة. كان هناك 54 أخًا، بما في ذلك طلاب الإبتداء وقسم الفلسفة وبعض الرهبان الذين عاشوا بشكل وثيق مع رئيس الرهبنة الإقليمي ومعلم مرحلى الإبتداء. في وقت مبكر جدًا من الصباح أدوا صلواتهم مستلقين على مراتب من القش ،ومتجمعين في مجموعة صغيرة مكونة من اثنين أو ثلاثة حتى لا يلفتوا الانتباه. وتلاوا المسبحة بالحبال التي صنعوها، وعاشوا رياضة روحية، واعترفوا أثناء سيرهم، واستلهموا الاستشهاد قائلين: "هذه نعمة أعظم منا.

كان هناك أكثر من ألف شخص في السجن. لقد كانوا ينتمون إلى أكثر الفئات الاجتماعية تباينًا وكان عليهم المثول بين الحين والآخر أمام محكمة الشعب. قال رجال الميليشيات الأكثر كراهية للرهبان كبار السن: "انظروا، انظروا، ها هي الأمثلة المفيدة التي لدينا! لكن أنتم ما فائدتكم للإنسانية ؟". وكانوا إذا رأوا أحداً من الرؤساء يتحدث مع الإخوة الصغار كانوا يواجهونهم بكل وقاحة قائلين: "أسرعوا اخرجوا من هناك. ألا تظنون أن الشر الذي علمتموهم قليل؟". لقد حاولوا حث الأشخاص عديمي الخبرة على الشتائم وارتكاب أعمال فاسقة بالشتائم والسكاكين في أيديهم، ولكن دون جدوى.

أجاب أحدهم: "لا فائدة من الإصرار. إذا كان لديك شيء لتحله، فافعله على الفور لأنك لن تحصل على أي شيء آخر مني". فقال له رجال الميليشيا: "إذن سنطلق عليك رصاصتين". رد الراهب الجريء: "حتى لو كنت تريد أن تعطيني مائة، فهو نفس الشيء".

بدأ جمع السجناء وإطلاق النار عليهم في أوائل نوفمبر 1936. وفي اليوم السابع، خلال بعثتين استكشافيتين، تم إطلاق النار على حوالي 1000 جندي في واد رملي يغمره نهر جاراما، على بعد حوالي 3 كيلومترات من مدينة باراكويلوس. في المنطقة المذكورة أعلاه، تم إطلاق النار أيضًا على 15 شخصًا من الجماعة.

في 28 نوفمبر 1936 و في 30 نوفمبر، امتثالًا تامًا لإرادة الله، وقد انفصلوا عن إخوتهم بالدموع متمنيين: "وداعا في الجنة". وتم إجبارهم على ركوب "مركبات الموت" وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وسط إهانات من الحشود المتجمعة عند باب السجن. وتشير التقديرات إلى أن 12000 شخص تعرضوا لإطلاق النار بالرشاشات في باراكويلوس وحدها.