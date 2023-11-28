محافظ القليوبية يشهد استلام مستلزمات رفع كفاءة معدات الطوارئ

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فعاليات استلام دفعة من مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات من الكاوتش والبطاريات استعدادا لمجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية المعدات للسيطرة علي أي أزمة أو كارثة طبيعية.

وتفقد المحافظ، الدفعة الأولي من مستلزمات الكاوتش التي تم استلامها اليوم لتدعيم ورفع كفاءة المعدات وتشمل عدد 252 اطار كاوتش كامل لتشغيل واصلاح 42 سيارة المستخدمة في الازمات والكوارث وهي سيارات شفط مياه الأمطار وسيارات أبراج الكهرباء وسيارات قلاب 6 متر وغيرها وتوريد عدد 76 اطار كاوتش مقاسات مختلفة في لوادر مقاسات مختلفة كما تم توريد عدد 255 بطارية 80 أمبير 12 فولت جافة وتوريد عدد 128 بطارية 100 أمبير 12 فولت جافة وذلك لدعم معدات الحملات المكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن علي مستوي المحافظة.



وأكد “الهجان” أن هناك جهود مكثفة للحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل.

وأضاف المحافظ، أنه خلال الشهر الجاري سيتم توريد دفعة أخري من البطاريات والكاوتش لتدعيم الحملات الميكانيكية التابعة للمحافظة لتعمل بكفاءة مائة بالمائة لينعكس علي الاداء العام في قطاع النظافة والتجميل وادارة الازمات التي تواجه المحافظة خاصة ونحن في موسم الأمطار والسيول.



جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء أحمد سيف الدين رئيس شركة وادي النيل ومنال معوض مدير عام الشئون المالية وعفاف سمير صبحي مدير التعاقدات ومحمد رجب مدير عام التخطيط والمتابعة.