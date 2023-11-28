الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلعت عبدالقوى: التحالف الوطنى أرسل 975 شاحنة لقطاع غزة بمفرده

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

صرح عضو الائتلاف الوطني للعمل التنموي المدني طلعت عبدالقوي، بأن التحالف أرسل بمفرده لقطاع غزة 975 شاحنة مساعدات تحمل إجمالي حمولة 9000 طن.

 

ولفت إلى أن اليوم الأول من الهدنة، دخلت 200 شاحنة مساعدات إلى غزة، بينما عبرت 143 شاحنة مساعدات في اليوم التالي ومن بين تلك الشاحنات، تمكنت 70 شاحنة من الوصول إلى الجزء الشمالي من القطاع.

 

وأوضح أن ست شاحنات دخلت إلى القطاع، يوم الأحد الماضي، محملة بـ129 ألف لتر من مادة الديزل، و80 ألف لتر من الغاز، ومن المتوقع أن يصل عدد شاحنات المساعدات المتدفقة إلى القطاع إلى 200 شاحنةـ ويشار إلى أنه تم إدخال نحو 20 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ البداية من الأزمة، حيث ساهمت مصر بأكثر من 80%.

 

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن حجم المساعدات المقدمة إلى غزة عبر معبر رفح البري، حيث أكدت أن إجمالي عدد الطائرات القادمة إلى مطار العريش بلغ 195 طائرة من 34 دولة، و11 منظمة.

وعن أبرز الدول التى قدمت مساعدات، أوضحت أنها مصر، اليونان، الهند، الجزائر، بنجلاديش، إيطاليا، البحرين، البرازيل، بريطانيا، كولومبيا، فرنسا، إندونيسيا، العراق، اليابان، الدنمارك، الإمارات،، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المغرب، باكستان، قطر، روسيا، السعودية، تونس، تركيا، فنزويلا، تركمانستان، إنجلترا، الأرجنتين، بولندا، وسنغافورة.

وأكدت أن إجمالي عدد الشاحنات بلغ 1814 شاحنة شملت 1143 طن مواد غذائية، 314 مواد إغاثية، و357 شاحنة للمستلزمات الطبية، كما بلغ عدد العابرين حوالي 9 آلاف، فى حين بلغ عدد المرافقين لهم 288 شخصًا.

ولفتت إلى أنها فى حالة انعقاد دائم لإدارة الأزمة الراهنة، كما أنه يتم التنسيق المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني من خلال إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، وذلك لتلبية احتياجاتهم الأساسية والملحة لهم، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة، حيث يوجد ما يقرب من 2.2 مليون شخص فى غزة فى حاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.

لائتلاف الوطني التحالف مساعدات طلعت عبد القوي القطاع غزة

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