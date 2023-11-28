الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

100 طن مساعدات غذائية وتمور من أهالي الوادي الجديد للأشقاء بقطاع غزة

جانب من القوافل الاستغاثه
جانب من القوافل الاستغاثه

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق قافلة الإغاثة المُقدمة من أهالي ومستثمري الوادي الجديد متجهة إلى معبر رفح دعمًا للأشقاء بقطاع غزة، في إطار الدور المجتمعي للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

وأضاف الزملوط، أن القافلة تضم 4 شاحنات محمله بـ100 طن من المساعدات الغذائية والتمور لدعم الأشقاء الفلسطينيين، في ظل الاحتياج الملح للمياه والمواد الغذائية بقطاع غزة فى هذه الفترة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح الزملوط أن الشاحنات تزينت بأعلام مصر وفلسطين متجهه إلى معبر رفح البري استعدادًا لدخولها إلى قطاع غزة من منطلق الدور الإنساني الذي تضطلع به الدولة المصرية ودورها المحوري باعتبارها ممرا إنسانيا يسعى لتخفيف ويلات المعاناة عن الشعب الفلسطيني، واستمرارا لجهود جمعية الهلال الأحمر المصري المنوط بها تقديم الدعم الإنساني اللازم وقت الأزمات والكوارث، والدعم المقدم من أهالي ومستثمري الوادي الجديد دعمًا للأشقاء بقطاع غزة.

مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني

وكانت مصر وجهت الدعوة لجميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي، الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني منذ إندلاع الحرب على مختلف القطاع، فقد حرصت القيادة السياسية منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب فى السابع من أكتوبر الماضى، على التأكيد بضمان تدفق تلك المساعدات وعدم توقفها، وقد خاضت مصر من أجل هذا معركة سياسية دولية ليخضع الاحتلال الإسرائيلى فى نهاية المطاف لضغوط مصر، ويستجيب إلى فتح طريق آمن لعبور قوافل المساعدات دون توقف.

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