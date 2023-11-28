الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السجينى: خلال الـ24 ساعة الماضية...جهاز حماية المستهلك يضرب بيد من حديد ضد مُحتكرى السلع بشبرا

السيجيني
السيجيني

 استمرارًا لجهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة،  شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكبرة وموسعة بمنطقة (شبرا) بنطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي ممارسات ضارة غير منضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

 وقد صرح رئيس الجهاز إبراهيم السجيني بأنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، ومتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.
 وأكد رئيس الجهاز ضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق، مؤكدا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

حماية المستهلك يحرر 207 محاضر لحجب السلع الغذائية والبيع بأسعار مرتفعة


وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا  إحالة المخالفين للنيابة العامة. 


وفي هذا الإطار،تشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق– الإدارة العامة للتحريات)، فيما قام مأمورو الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركزالاتصال وتلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل علي إزالة أسباب الشكاوي الواردة للجهاز وحلها ميدانيًا.
 وبناء علي هذه التوجيهات، قام الجهاز بالمرور والتفتيش علي الأسواق التجارية في نطاق (شبرا )، بالإضافة إلي توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك وأيضًا طرق التواصل حال البلاغات والشكاوي عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 39 محضرًا وتنوعت  المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

يأتي ذلك، فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبري، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد  128 محضرعلي مستوي المحافظات وضبط 36.1 طن سكر بالإسكندرية و2.1 طن سكر بقنا وتنوعت  المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )،وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

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وجائت مضبوطات افرع الجهاز بمختلف المحافظات علي النحو الآتي: 
- 38.1 طن سكر (حجب عن التداول )
- 346 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي)
- 1.8 طن  مصنعات لحوم ( غير صالحة للإستهلاك الآدمي)
- 2.1  طن أرز ( مجهول المصدر )
- 1.5 منتجات غذائية ( مجهول المصدر )
- يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار  وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من 9 ص حتي 10 م، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

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إبلاغ حماية المستهلك عن التلاعب في الأسعار ألزم قانون حماية المستهلك إصدار قانون حماية المستهلك المورد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك التوعية بقانون حماية المستهلك

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