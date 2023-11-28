انطلاق فعاليات الموسم الثاني من المبادرة الرئاسية "مـودة" بإعلام  مدينة الثقافة والعلوم بـ6 أكتوبر (صور)

انطلقت فعاليات الموسم الثاني من المبادرة الرئاسية "مودة" بالمعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بمدينة الثقافة والعلوم بمدينة السادس من أكتوبر.

وبحسب المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم، فإن المبادرة التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تنفيذها بإشراف وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي، يتم خلالها تنفيذ العديد من الفعاليات التي تستهدف تأهيل المقبلين على الزواج نفسيا واجتماعيا، والتوعية بآليات تكوين الأسرة، إضافة إلى حل أي خلافات زوجية محتملة، وكذلك دعم مكاتب فض المنازعات الأسرية، للحد من حالات الطلاق، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات التي تدعم الأسرة وتحمي حقوق الزوجين والأطفال.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن تنفيذ الموسم الثاني من المبادرة الرئاسية بالمعهد، يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في موسمها الأول، والذي ظهرت ملامحه في تغير طريقة تفكير الطلاب للأفضل فيما يتعلق بالحياة الزوجية، وامتلاكهم مفاتيح الحل السليمة لأي مشكلات زوجية قد يواجهونها بعد الزواج مستقبلا، مضيفا أن المبادرة ستستمر على مدار العام الدراسي الحالي لتعميم الفائدة بين أكبر عدد من الطلاب.

وأوضح المركز الإعلامي أن استضافة مدينة الثقافة والعلوم لفعاليات المبادرة الرئاسية "مودة" يأتي تنفيذا للخطة الاستراتيجة التي وضعتها مدينة الثقافة والعلوم منذ سنوات، والتي يأتي في مقدمتها التفاعل عمليا مع المبادرات الرئاسية التي يرعاها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل حملة "100 مليون صحة"، مبادرة"اتحضر للأخضر" في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة الخاصة برؤية مصر ٢٠٣٠، "منتدى شباب الجمهورية الجديدة" والعديد من المبادرات الوطنية مثل مباردة "تصدوا معنا"، التي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، بهدف محاربة الشائعات والارتقاء بالوعي لدى الشباب، إلى جانب تنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية التي تهدف إلى مكافة الفكر المتطرف بالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف.

تنمية الوعي

وأضاف المركز الإعلامي، أن مدينة الثقافة والعلوم تنفذ خلال الفترة الحالية سلسة من الندوات بمعاهدها العشرة في مدينة 6 أكتوبر وشيراتون بمصر الجديدة، تستهدف تنمية الوعي بأهمية المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابي مع الاستحقاق الوطني الخاص بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بعقد سلسة من الندوات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، وأخرى يتم خلالها استضافة العديد من نواب البرلمان والخبراء السياسيين والشخصيات العامة المؤثرة.

الجدير بالذكر أن ورش المبادرة بالمعهد يحاضر خلالها د.راضي عطوة المدرس بالمعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال – المدرب المعتمد لدى المبادرة الرئاسية "مودة"، والذي سبق أن حصل على العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالمبادرة بمعهد إعداد القادة، للتمكن من نقل الخبرات والمهارات الخاصة بالمبادرة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا.