تاج الدين: مبادرة 100 مليون صحة" من أكبر مبادرات الدولة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن أكبر مبادرة صحية أطلقتها الدولة هي 100 مليون صحة، لافتًا أنه كان هناك أمراض تكون صامتة لفترات طويلة جدا مثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني ومرض السكر".

وقال “تاج الدين” خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الاثنين، الدولة المصرية احتفلت أمس الأحد بإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلقه الرئيس السيسي في محافظة بورسعيد، مضيفًا هذه المنظومة تشمل كل مواطن في مصر بتقديم خدمات صحية بمواصفات قياسية وعالمية ترضي المنتفع وأسرته ومقدمي الخدمات الطبية، كما أن لهذه المنظومة جزء وقائي.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "أكبر مبادرة صحية أطلقتها الدولة هي 100 مليون صحة، حيث يتم الكشف على المواطن سواء كان مريضا أم لا، ودون شك كان هناك حالات كثيرة مصابة بأمراض دون أن تعي هذا، فهناك أمراض تكون صامتة لفترات طويلة جدا مثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني ومرض السكر".



وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان، العمل على إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بـ 6 محافظات أخرى، خلال الفترة القليلة المقبلة.



وثمنت وزارة الصحة والسكان مجهودات الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الـ4 سنوات الماضية، منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في تطبيقها تدريجيًا في محافظات الجمهورية.



وأوضحت الوزارة أن الدولة المصرية، تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير منظومة الرعاية الأولية، وتطوير وميكنة كافة وحدات ومراكز الرعاية الأولية في المحافظات استعدادًا لدخول كافة محافظات الجمهورية، تدريجيًا في منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأكدت أهمية التوسع في الشراكات من خلال وضع تصور لحوافز استثمارية، تدفع القطاع الخاص للعمل بجدية ضمن المنظومة، اعتمادًا على مبدأ التكافل والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة.