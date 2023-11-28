باحث: التواصل الدبلوماسي مع الدول الأوروبية مهما لاستمرار الهدنة في غزة

قال محمد منصور، باحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيرته المجرية يأتي في سياق طويل من اللقاءات التي أجرتها الرئاسة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي فيما يخص القضية الفلسطينية وهو مسار دبلوماسي مهم تفيد به مصر القضية الفلسطينية.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تستهدف حشد ضغط دولي كبير على إسرائيل ما أسفر عن التوصل للهدنة، كما أن التواصل الدبلوماسي مع الدول الأوروبية مهما في هذه المرحلة، لأن تغيير الموقف الأوروبي وتحوله سيسهم في إجبار إسرائيل على عدم اللجوء إلى العمليات القتالية، وبالتالي إطالة أمد الهدنة المؤقتة الحالية وتحويلها إلى هدنة دائمة وإيقاف لوقف إطلاق النار.

مصر تستهدف حشد ضغط دولي على إسرائيل

وأوضح الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التواصل مع المجر له أهمية خاصة، حيث اتخذت مواقف مؤيدة لدولة الاحتلال وغير منددة لما تقوم به في غزة، ولكن هناك تحول في مواقف بعض الدول الأوروبية مثل المجر.