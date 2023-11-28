النائب محمود عصام: إقرار مد الهدنة تأكيد على دور مصر في تحقيق السلام

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن الجهود المصرية متواصلة في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، سواء بالعمل على الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، أو السعي في تمديد الهدنة التى تمت بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلي، وبدأت أيضا بجهود مصرية قطرية أمريكية.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن التحركات المصرية القطرية بشأن الهدنة رسالة للعالم في حرص المنطقة العربية على رفض كل صور الاحتلال والعدوان التى تمارس ضد الأشقاء في غزة، وأصبح العالم أمام مسؤولية كبيرة في مواجهة كافة صور العدوان التى تتم من جانب الاحتلال الإسرائيلي والانصياع للرؤية المصرية والعربية بشأن حل الدولتين.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن إقرار السلام مسؤولية جميع الأطراف العربية والعالمية، حرصا على عدم إراقة المزيد من الدماء والمزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذى يدافع عن أرضه وعرضه، مشيرا إلى أن إقرار الهدنة والعمل على مدها بالرعاية المصرية لابد أن يعقبها تحركات في مسؤولية المجتمع الدولي لمواجهة إسرائيل، ومن ثم إقرار السلام بشكل عادل وشامل.

الدور المصري في القضية الفلسطينية

واختتم محمود عصام، حديثه بالتأكيد على الدور المصري في القضية الفلسطينية، خاصة أنه ليس وليد اللحظة، ولكنها قضية القضايا للمصريين حكومة وشعبا على مدار السنوات، ومن ثم جهودها الأخيرة مواصلة لهذه المسئولية على أرض الواقع.

من جانبه قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يأتي اليوم شاهدا على الموقف المصري المشرف الذي أتضح أمام العالم بالمدافع الحقيقي عربيا وإقليميا ودوليا على القضية المصرية والحرص على استمرار المسار التفاوضي، للوصول إلى تطبيق المقررات الشرعية التي وضعت نظام حل الدولتين والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.