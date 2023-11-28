غدًا.. منافسة قوية في "شارك تانك مصر" بين 3 مشاريع جديدة

يواصل الموسم الثاني من برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع حصريًا على قناة "CBC"، ومنصة WATCH IT تقديم العديد من الفرص لشركات ناشئة جديدة، حيث يتميز هذا الموسم بتوسعة لجنة التحكيم لتشمل وجوهًا جديدة تضيف قيمة فائقة للبرنامج وهم دينا غبور وأحمد خليل.

تفاصيل الحلقة السادسة من برنامج شارك تانك

تشهد الحلقة السادسة من البرنامج الذي يذاع يوم غد الأربعاء، في التاسعة مساء، عدد من المشاريع بأفكار جديدة وفريدة من نوعها، وهي "بي أو في" POV وهو مشروع يقدم أدوات مبتكرة للتصوير من منظور شخصي للمبدعين وصناع المحتوى، و"إنجين" وهو معمل لتحليل الحمض النووي ويساعد على اكتشاف النفس واقتراح أفضل الخيارات للصحة في الرياضة والتغذية،.

كذلك مشروع "بار أند جار"، وهو مشروع أكل صحي وسريع في برطمانات سهلة الاستعمال من ضمنها السلاطات كبديل للوجبات الجاهزة.

الموسم الثانى لبرنامج شارك تانك مصر

يقدم الموسم الثاني من البرنامج رحلة مثيرة في عالم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، لتكون المنافسة في من يمكنهم من رواد الأعمال النجاح في إقناع "الشاركس" بفكرته ويحصل على فرصة استثمارية لا مثيل لها.

مواعيد عرض برنامج شارك تانك - Shark Tank

ويعرض كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، ويعد برنامج "شارك تانك - Shark Tank"، أهم وأكبر برنامج رواد الأعمال في مصر والعالم العربي، وهو من إنتاج الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، ويتم إنتاجه بالتعاون مع شركتي IMP و SONY صاحبة الحقوق الأصلية للبرنامج الأصلي - SharkTank.

شارك تانك مصر

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" هو برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.