الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مفاجآت مثيرة وأفكار مبتكرة في الحلقة الرابعة من شارك تانك مصر الموسم الثاني

شارك تانك
شارك تانك

يستكمل الموسم الثاني من برنامج "شارك تانك مصر" الذي يعرض حصريًا على قناة "CBC"، ومنصة Watchit تقديم الفرصة الجديدة لاستكشاف رواد أعمال ومشاريع مميزة تستحق تسليط الضوء عليها.

أفكار جديدة وفريدة فى الموسم الجديد من شارك تانك

يتميز هذا الموسم بتوسع لجنة التحكيم لتشمل وجوهًا جديدة تضيف قيمة فائقة للبرنامج وهم: دينا غبور وأحمد خليل، حيث تشهد الحلقة الرابعة التي تعرض الأربعاء المقبل في التاسعة مساء، عدد من المشاريع بأفكار جديدة وفريدة من نوعها وهي، "سوبر أبلة" وهو مشروع يهتم بمحتوى تعليمي هادف يساعد الأطفال على الاستكشاف، ويقوم بربط اللغة بالثقافة والتاريخ والجغرافيا.


وكذلك مشروع "ليلو ستور" وهو مشروع ملابس غير نمطي يقدم تصميمات جديدة وعصرية لمحبي الموضة والتميز، وكذلك "كونتري هاوس" وهو مشروع لصنيع دهانات تشطيب الطباشير بجودة تنافس المستورد وبمميزات مختلفة عن الدهانات العادية.

تقدم المشاريع في الحلقة الرابعة رحلة مثيرة من خلال عالم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، ليكون التحدي هو إقناع "الشاركس" بالفكرة للحصول على فرصة العمر.

مواعيد عرض برنامج شارك تانك - Shark Tank على قناة CBC

وفى سياق متصل، يبحث عدد كبير من متابعي البرنامج، عن المواعيد الخاصة لبرنامج شارك تانك، إذ يعرض كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، ويعد برنامج "شارك تانك - Shark Tank"، أهم وأكبر برنامج رواد الأعمال في مصر والعالم العربي، وهو من إنتاج الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، ويتم إنتاجه بالتعاون مع شركتي IMP و SONY صاحبة الحقوق الأصلية للبرنامج الأصلي - SharkTank.

برنامج شارك تانك مصر

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات.

ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.

شارك تانك شارك تانك مصر لجنة تحكيم شارك تانك مصر الموسم الجديد لبرنامج شارك تانك - Shark Tank برنامج شارك تانك

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