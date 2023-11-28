الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان العربى يطالب بوقف دائم ونهائى لإطلاق النار ويرحب بتمديد الهدنة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

رحب البرلمان العربي، بتمديد فترة الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، يومين إضافيين بما يسمح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والإفراج عن عدد آخر من الأسرى الفلسطينيين، وطالب بتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف دائم ونهائي لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكامل إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

البرلمان العربي يثمن دور مصر وقطر في حل الأزمة في غزة 

وثمن البرلمان العربي نجاح جهود الوساطة الدبلوماسية التي قامت بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر من أجل التوصل إلى تمديد الهدنة الإنسانية لفترة جديدة، بما يساهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة.

رئيس البرلمان العربي: ما حققته موريتانيا من تطور يعزز موقعها إقليميا ودوليا

وجدد البرلمان العربي مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ كافة الإجراءات للوقف الدائم لإطلاق النار، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على جرائمها التي ارتكبتها بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والشيوخ والنساء على مدار أكثر من خمسين يومًا بشكل متواصل، والضغط على سلطة الاحتلال للسماح بتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدًا أن إحلال السلام الدائم والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي وقت سابق أعلنت حماس الفلسطينية، الاثنين، الاتفاق مع الأشقاء فى مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.

ومن جانبه طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتية، رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، خلال اجتماعهما برام الله، الأحد، بأن يتم تقديم مقترح للحكومة البريطانية تدعو فيه لتثبيت وقف إطلاق النار وعدم الاقتصار على هدنة مؤقتة، ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة لفتح المعابر مع قطاع غزة وعدم اقتصارها على معبر "رفح" البري فقط.

وطالب آشتية بوقف محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين قسريًا من شماله إلى جنوبه وإلى خارج القطاع، وعدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه كمناطق عازلة.

وقال اشتية "إسرائيل تريد القضاء على حل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى والأماكن المقدسة، وعمليات القتل والاعتقالات اليومية في الضفة الغربية". 

البرلمان العربي الهدنة الإنسانية في قطاع غزة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حرب غزة 2023 فلسطين

مواد متعلقة

للناخبين بالخارج.. كيف يمكنك التصويت فى الانتخابات رغم انتهاء جواز سفرك؟

تقارير وتوصيات.. ضوابط مشاركة المجتمع المدني في الانتخابات الرئاسية المقبلة

رئيس البرلمان العربي: ما حققته موريتانيا من تطور يعزز موقعها إقليميا ودوليا

عربية النواب: الجهود المصرية نجحت فى احتواء أزمة الإفراج عن المحتجزين

محمد سلطان: مبادرة منتدى شباب العالم تهدف لتقديم الدعم لضحايا الحروب والنزاعات

أحمد صبور: الجهود المصرية لا تتوقف من أجل تثبيت الهدنة فى قطاع غزة

رئيس البرلمان العربى يشيد بدور الرئيس السيسى فى دعم القضايا العربية

رحاب موسى: مبادرة منتدى شباب العالم خطوة تكاملية مع دور مصر لدفع وإحياء عملية السلام

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

شوبير يكشف آخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلى (فيديو)

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حرض على الفسق والفجور.. النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار كروان مشاكل

سيارة مسرعة تزهق روح شاب فى العمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟