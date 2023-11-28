"القاهرة الإخبارية": تواصل جهود انتشال جثث الشهداء فى قطاع غزة

أعلنت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، تواصل عمليات انتشال الشهداء والمصابين في قطاع غزة.

وأضافت منى عوكل، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، أن هناك محاولات لتنظيف المستشفيات في قطاع غزة، ومناشدات من القطاع الصحي بغزة بمواصلة تقديم الخدمات الطبية.

وتابعت مراسلة الفضائية أن القطاعات الخدمية بغزة تواصل جهودها لتلبية حاجات المواطنين.

استمرار الهدنة الإنسانية

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الخامس، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 50 يومًا من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعًا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.