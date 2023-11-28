الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": تواصل جهود انتشال جثث الشهداء فى قطاع غزة

جثث الشهداء
جثث الشهداء

أعلنت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، تواصل عمليات انتشال الشهداء والمصابين في قطاع غزة

وأضافت منى عوكل، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، أن هناك محاولات لتنظيف المستشفيات في قطاع غزة، ومناشدات من القطاع الصحي بغزة بمواصلة تقديم الخدمات الطبية. 

وتابعت مراسلة الفضائية أن القطاعات الخدمية بغزة تواصل جهودها لتلبية حاجات المواطنين. 

استمرار الهدنة الإنسانية 

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الخامس، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 50 يومًا من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعًا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

الهدنة الإنسانية القاهرة الإخبارية رفح الفلسطينية الشهداء قطاع غزة

مواد متعلقة

كاتب صحفى: مصر قدمت نحو 75% من المساعدات إلى قطاع غزة

أستاذ علاقات دولية: مصر لم تتوان عن دعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ

خبير علاقات دولية: رؤية المجر تتطابق مع مصر فى القضية الفلسطينية

دبلوماسى سابق: مصر الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بين مختلف الأطراف فى أزمة غزة

التحالف الوطنى: نراعى التوازن فى كل المواد الإغاثية المرسلة إلى غزة

"القاهرة الإخبارية": وصول 15 مصابًا من غزة لتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية

بوريل: نشكر مصر وقطر على جهودهما في هدنة غزة

باحث: مؤشرات إيجابية لمد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة بدعم دولي

الأكثر قراءة

شوبير يكشف أخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلي (فيديو)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

أشباح وخرائط وهمية وحشد عسكرى تاريخى.. ماذا حدث فى حرب غزة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

فورين بوليسي تكشف سبب رفض مصر الإشراف الأمني على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟