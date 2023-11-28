شوبير يفجرها: لاعب داخل الأهلى فى طريقه للرحيل (فيديو)

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة مدوية، بشان مصير محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي الدولي، من الاستمرار مع الفريق الأحمر من عدمه، خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: "محمد عبدالمنعم رغبته الأولى والأخيرة هي خوض تجربة الاحتراف الخارجي وتحديدا في أوروبا".

وأضاف: "في كلام كثير يتردد عن توقيع اللاعب مع إحدى الشركات الإنجليزية لتسويق اللاعبين".

وأوضح شوبير: "هناك إصرار ورغبة قوية من جانب إدارة الأهلي، بتمديد عقد ثنائي الفريق أكرم توفيق ومحمد هاني، خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "لايوجد أي جديدة بخصوص موضوع أحمد أمين أوفة مهاجم إنبي، الموضوع كان عبارة عن جس نبض من جانب إدارة الأهلي مع اللاعب".

وشدد شوبير على أن رئيس نادي إنبي أكد عدم تلقي أي عروض رسمية من جانب الأهلي أو أي نادي آخر بشأن التعاقد مع أوفه.

وأردف: "لايوجد أي جديد بشأن محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز، أما المالي أليو ديانج، لا توجد أي عروض احترافية للاعب خلال الفترة الحالية".

وأتم قائلا: "هناك هدوء تماما من جانب إدارة الأهلي بشأن موضوع أحمد فتوح لاعب الزمالك الحالي، من حق المارد الأحمر أن يعلن التعاقد أو التفاوض معه، خلال يناير المقبل 2024، حسبما تنص اللوائح على ذلك".

وكان المارد الأحمر، استهل مشواره في مرحلة المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، بالفوز على ميدياما الغاني، السبت الماضي بثلاثية نظيفة، وضعته على قمة المجموعة الرابعة بالتساوي مع شباب بلوزداد الجزائري، برصيد 3 نقاط لكليهما.

موعد مباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل

ويستضيف الأهلي نظيره سموحة، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة الأهلي وسموحة، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، حيث يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.