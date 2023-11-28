"اليونيسف" قلقة من تصاعد الاشتباكات بالخرطوم ودارفور وكردفان في السودان

عبرت مانديب أوبراين، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في السودان، عن قلقها الشديد عن تصاعد الاشتباكات في الخرطوم ودارفور وكردفان.

ونشرت أوبراين، على حسابها الرسمي على منصة إكس، قائلة: “ملايين الأطفال والأسر يعيشون كابوسا لا ينتهي يوما بعد يوم في السودان، ويجب أن يتوقف العنف وتقديم المساعدات والإنسانية ودعم الأطفال وحمايتهم”.

أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم

وأفاد تقرير ليونيسف صدر في 6-11-2023 بأن السودان يشهد الآن "أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، حيث فر ثلاثة ملايين طفل من العنف واسع النطاق بحثا عن الأمان والغذاء والمأوى والرعاية الصحية - معظمهم داخل السودان - بينما لجأ مئات الآلاف إلى مخيمات مؤقتة مترامية الأطراف في الدول المجاورة".

وأضاف أنه لا يزال الأطفال يتحملون العبء الأكبر من العنف، فهناك حوالي 14 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، ويعيش العديد منهم في حالة من الخوف الدائم - الخوف من التعرض للقتل أو الإصابة أو التجنيد أو الاستخدام من قبل الجهات المسلحة.

مستجدات الحرب ومصير حميدتي

وفي وقت سابق، كشف يحيى نور الدين، رئيس حزب الشعب الديمقراطي السوداني، عن تفاصيل المعارك العسكرية التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مؤكدا أن الحرب كانت مخططة بعناية من قبل بعض الدول الغربية التي تريد السيطرة على ثروات السودان وتقسيمه.

وقال نور الدين، في لقائه من برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، إن قانون الانتخابات لم يصدر بعد، وأن الحكومة الانتقالية لم تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها مع القوى السياسية والحركات المسلحة.