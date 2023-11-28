المدن الأمريكية تنتفض ضد إسرائيل.. أوكلاند تصدر قرارًا تاريخيًا لدعم غزة

وافق مجلس مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الإثنين، على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن مجلس مدينة أوكلاند صوت بأغلبية 8 أصوات مقابل صفر لصالح اقتراح يدعم قرار الكونجرس لوقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب الدخول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة واستعادة الخدمات الأساسية، فضلًا عن "احترام القانون الدولي" والإفراج عن جميع المحتجزين.

تفاصيل قرار مدينة أوكلاند لدعم غزة ووقف إطلاق النار

وقالت عضوة المجلس، كارول فايف، التي قدمت القرار، إنه مر بأربع مسودات و"حاولت عمدًا نزع تسييس" القضية من خلال "رفع ما نؤيده وليس ما ندينه"، مشيرة إلى أن مسألة وقف إطلاق النار كانت "مثيرة للقلق العميق" لسكان أوكلاند، ودعت إلى دقيقة صمتًا على الأرواح التي فُقدت على جانبي الصراع.

وقالت: "أريد أن يعيش الأطفال اليهود بقدر ما أريد أن يعيش الأطفال الفلسطينيون".

وأوضحت "أسوشيتد برس" أن مقتل آلاف الأطفال، معظمهم في غزة، كان أثرًا كبيرًا على أعضاء المجلس في اتخاذ مثل هذا القرار.

وقالت رئيسة المجلس، نيكي فورتوناتو باس: "إن عدد الأطفال الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر قد تجاوز عدد الأطفال الذين قتلوا في صراعات عالمية على مدى السنوات الأربع الماضية".

وقال عضو المجلس، كيفن جينكينز: "لقد شعرت بالخوف الشديد عندما رأيت أطفالًا ميتين على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيكون وقف إطلاق النار حاسمًا لوقف القتل".

وتم استخدام لغة أكثر قسوة من قبل معظم العشرات من المتحدثين، بما في ذلك النشطاء اليهود المناهضون للصهيونية، الذين دافعوا عن إقرار الإجراء، واتهموا إسرائيل باستعمار فلسطين والفصل العنصري والتطهير العرقي للفلسطينيين.

ويطالب قرار أوكلاند بـ"وقف فوري لإطلاق النار؛ إطلاق سراح جميع المحتجزين، غير المقيد، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة واستعادة الغذاء والمياه والكهرباء والإمدادات الطبية إلى غزة؛ واحترام القانون الدولي؛ كما يدعو إلى قرار يحمي أمن جميع المدنيين الأبرياء".

وقالت إحدى المتحدثات، التي عرّفت نفسها بأنها خريجة حديثة من كلية الطب: "لقد شهدنا استهداف وذبح المدنيين، وضرب مرافق الرعاية الصحية، والمستشفيات وسيارات الإسعاف، ولا أعتقد أن الصمت في وجه القمع والإبادة الجماعية هو الرد المقبول".

وجادل آخرون بأن دافعي الضرائب في أوكلاند لا ينبغي لهم تمويل الأسلحة لإسرائيل عندما يمكن استخدام الأموال في مشاكل داخل المدينة، مثل إسكان المشردين.

وقد صدرت قرارات مماثلة في ثلاث مدن في ولاية ميشيجان، حيث تعيش نسبة كبيرة من العرب الأمريكيين، وكذلك في أتلانتا؛ أكرون، أوهايو؛ ويلمنجتون، ديلاوير؛ و(بروفيدنس في رود آيلاند).

وقال ديفيد جلازيير، الذي يدرس القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق في لوس أنجلوس، إن المدن الأمريكية تتبنى قرارات تتعلق بالصراع على الرغم من أنه ليس لها دور قانوني أو كلمة رسمية في هذه العملية.

وأضاف: "هذا يثير سؤالًا مثيرًا للاهتمام حول من أين حصلوا على هذا التفويض للتحدث باسم الناس في مدينتهم عندما لم ينتخب أحد عضوًا في مجلس المدينة، بسبب موقفهم من السلام في الشرق الأوسط".

وفي مدينة ريتشموند القريبة، أدى صدور قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي إلى إثارة جدل ساخن لأكثر من خمس ساعات في أكتوبر، حيث وافقت مدينة إبسيلانتي، القريبة من ديترويت، على قرار السلام، لكنها ألغته وسط ردود فعل عنيفة.

المدن الأمريكية ترفض دعم إسرائيل في العدوان على غزة

وكشفت "أسوشيتيد برس" أن المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة تتحدث بشكل متزايد عن المسائل التي تم تحويلها منذ فترة طويلة إلى المجالات الدبلوماسية، حتى أنها تعمل مع القادة المحليين المنتخبين في الخارج فيما يسمى بدبلوماسية المدينة لمعالجة كل شيء بدءًا من إسكان اللاجئين وطالبي اللجوء وحتى التعامل مع قضايا السياسة الخارجية وتغير المناخ.

وتابعت الوكالة: "الآن، أصبحت مجالس المدن مجرد أحدث ساحة تدور فيها مناقشات مكثفة حول الحرب ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل، ومؤخرًا، أدى المتظاهرون المطالبون بوقف إطلاق النار إلى إغلاق حركة المرور على جسر رئيسي يؤدي إلى سان فرانسيسكو خلال قمة اقتصادية دولية، كما ألغى الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا مؤخرًا بعض الأحداث في مؤتمره الخريفي بسبب المظاهرات".

وفي بعض الحالات، تحول التوتر إلى العنف، فقد اتُهم متظاهر مؤيد للفلسطينيين بالقتل غير العمد هذا الشهر بعد وفاة رجل يهودي متأثرًا بجروح في الرأس عقب احتجاجات متبادلة في جنوب كاليفورنيا، وفي ولاية فيرمونت، دفع رجل بأنه غير مذنب في ثلاث تهم تتعلق بمحاولة القتل في حادث إطلاق النار غير المميت على ثلاثة رجال فلسطينيين يدرسون في الولايات المتحدة.