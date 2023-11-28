"القاهرة الإخبارية": التحالف الوطنى جهز 250 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

قال محمد عبيد، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهز نحو 250 شاحنة مساعدات لدخولها إلى قطاع غزة.

واستعرض مراسل القناة، في رسالته على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، اصطفاف سيارات الإسعاف أمام معبر رفح لنقل المصابين من غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، موضحًا أنه وصلت اليوم 8 حالات من المصابين، فضلًا عن تدفق عشرات العالقين في مصر دخلوا إلى غزة من جديد.

وكان أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى حتى الآن قافلتي إغاثة، شملتا أشكالًا مختلفة من المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني من المواد الغذائية والعلاجية وأدوية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى القوافل التي كان بها أطباء من جميع التخصصات، وذلك استجابة فورية لدعوة القيادة السياسية، وبالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني تحت شعار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

ـ القافلة الأولى: والتي انطلقت يوم 14 أكتوبرالماضى، وتضمنت 108 قاطرات محملة بنحو 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية و80 خيمة، بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات.

ـ القافلة الثانية: تشمل المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة في 4 نوفمبر الجاري، والتي تستهدف مد جسر بري متواصل من المساعدات، بهدف إرسال نحو 50 شاحنة يوميًا تحمل آلاف الأطنان من السلع الغذائية والعلاجية والطبية التي وصلت أجزاء منها بالفعل إلى معبر رفح لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد التحالف الوطني أنه سيواصل جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع من خلال قوافل أخرى.