تحصين ماشية واستقبال وفد جايكا.. أنشطة مديريات الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢١ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢١ وحتى ٢٧ نوفمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 7179 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 27 ألف و788 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع الهيئه الإنجيلية بزراعة حقل إرشادي على مساحه 5 أفدنة من محصول القمح، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات، لمتابعة سير العمل.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إزالة 84 حالة تعد على الأراضي الزراعية، كما تم المرور على زراعات القمح بمركز قويسنا وزراعة حقل قمح ارشادى بقريه أجهور، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بمركز الباجور، وتم التعريف بمبادرة إزرع ومبادرة ترشيد المياه والتسوية بالليزر والحمله القومية للنهوض لمحصول القمح.، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية بقرية سنهوري المدينة مركز دسوق، حيث تم تشخيص وعلاج عدد ١٠٤ حيوان شاملة حالات الجراحة والباطن والجلدية وإسنان، كما تم تحصين 56 ألف و320 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

استقبال أعضاء الجايكا

فيما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، أعضاء الوفد الياباني التابع للجايكا المسئول عن مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين، وتم عقد اجتماع مع أعضاء جهاز تنفيذ المشروع من مديرية الزراعة والتعاون الزراعي، كما تم عقد اجتماع مع إدارة حماية الأراضي لمتابعة أداء العمل بالإدارة وخدمة المواطنين ومنع التعدي على الأرض الزراعية، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلتين بيطريتين توعويتين مجانا بمركزي أبو كبير، ومنيا القمح، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية للمربين بالمجان، كما تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، حيث تم ضبط (٣٧٠) عبوة لـ(٣٦) صنفا ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم تحصين 253 ألفا و10 طير ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية.

بينما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، كما تم المرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس وتم رش عدد (٥٧) نخله ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة صرف الأسمدة لمحصولي القمح وبنجر السكر بالجمعيات الزراعية، كما تم المرور لمتابعة الزراعات الشتوية، كما أعلنت أيضا المديرية استلام تقاوي الحقول الإرشادية الخاصة بالحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية العمل ببورسعيد في مجال الندوات والبرامج التدريبية لخدمة أبناء المحافظة.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات الشتوية ومتابعة زراعات القمح، كما تم المرور على الجمعيات لمتابعة موقف توزيع تقاوى القمح والاسمدة لخدمة الزراعات الشتوية، كذلك شاركت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، فى افتتاح أعمال ورشة عمل مرصد الصحراء والساحل تحت عنوان استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في دعم اتخاذ القرار لإدارة الموارد الطبيعية، كما تم مقابلة المنتفعين من التجمعات التنموية الجديدة بوادى سعال، كما تم زيارة عدد من المزارعين بمدينة الطور لحصر اعداد الحيوانات من الأبقار والجاموس لتوفير ما يلزم لها من التحصينات اللازمة كالحمى القلاعية، والاطمئنان على مدى سلامة الحظائر للأمن الحيوي، كما تم المرور على مزارعى القمح براس سدر وصرف الاسمدة لهم، وتوزيع تقاوى الشعير على البعض الاخر من المزارعين.

وخلال هذا الأسبوع أيضا أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، استمرار أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع بجميع مدن المحافظة، كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى وسيف ، متابعة أعمال لجان التحصين والاطمئنان على سير العمل ومتابعة الأعمال الإرشادية وتوعية المواطنين والفلاحين بأهمية التحصين خلال الحملة القومية الثالثة بجميع قرى محافظة بني سويف، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، إزالة 17حالة على الأراضي الزراعية بالقوصية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية إرشادية وعلاجية مجانية بقرية المحرص التابعة لوحدة بني موسى بمركز أبوقرقاص، حيث تم علاج باطني لعدد261 رأس ماشية، ورش 500 رأس من الأبقار والأغنام وتقديم العلاج اللازم بالمجان.