الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" توصي مزارعي المنيا بالأساليب الحديثة في زراعة القمح

قطاع الخدمات
قطاع الخدمات

زار الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، بعض مراكز محافظة المنيا للاطمئنان على الزراعات الشتوية خصوصا محصول القمح الذي يمثل حجر الزاوية للأمن الغذائي.

وحث رزق المزارعين على زراعة القمح باستخدام الأساليب المناسبة ضمن برامج المكافحة المتكاملة لتجنب الإصابة بالآفات من بداية الزراعة.

كما زار المسؤول بعض الجمعيات الزراعية للتأكيد على تواجد التقاوي الجيدة وطبقا للسياسة الصنفية المعتمدة من قبل الوزارة، والتي تضمن أعلى إنتاجية لظروف كل محافظة وتحملها الآفات التي تهدد الإنتاجية، وذلك بناءا على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د عباس الشناوي، رئيس والمتابعة بالوزارة.

وأكد رزق ضرورة المرور الدوري على الزراعات في وجود المزارعين والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها للوصول إلى المساحات المستهدفة وبأعلى إنتاجية.

مرحلة مهمة جدا في ظل ظروف التغيرات المناخية

كما اطمئن على زراعات البنجر ونخيل البلح وبعض زراعات الخضر، وحث مهندسي المكافحة على ضرورة التواجد بين المزارعين، خاصة أن دورهم مهم جدا طول فترة تواجد الزراعات في الأرض حتى الحصاد، وأفاد أن هذه المرحلة مهمة جدا في ظل ظروف التغيرات المناخية، حيث تعتبر أحيانا بيئة خصبة لنمو ونشاط الآفات الزراعية ذات التأثير على المحاصيل والإنتاجية والزراعة بشكل عام.

وفي سياق آخر، قال  حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز نظم عددا من القوافل الإرشادية للمزارعين بمحافظة الوادي الجديد، لتوعية المزارعين وحثهم على زراعة محصول القمح وتعريفهم بأهم الأصناف المتأقلمة مع ظروف المنطقة وذات الإنتاجية العالية. 

وأضاف، في بيان، أنه تم التوعية باستخدام الطرق الزراعية الحديثة وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة وذلك لزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح والحصول على إنتاج اقتصادي عالي، ما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلي، بتوجيهات مباشرة من وزير الزراعة وضمن خطة المركز.

أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات الزراعية محافظة المنيا الزراعات الشتوية محصول القمح حجر الزاوية للأمن الغذائي الآفات

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