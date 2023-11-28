الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأردن يُرسل 45 طنا من المساعدات لمطار العريش لتسليمها لغزة

طائرة مساعدات
طائرة مساعدات

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية طائرة مساعدات جديدة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتنسيق مع مصر، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضح بيان صدر عن الهيئة أن الطائرة تحمل على متنها أدوية ومستهلكات طبية ومواد غذائية وملابس بوزن 45 طنًا، سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري بمطار العريش لإدخالها إلى غزة عبر معبر رفح، وتوزيعها من خلال الجهات المختصة على القطاع الصحي والمواطنين في غزة.

وقال الدكتور حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية، إن الهيئة تتعاون مع جميع المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية لتكثيف إرسال المساعدات الطبية والإغاثية بمختلف أنواعها؛ لضمان تغطية الاحتياجات الواردة.

متطلبات أهالي غزة

وبين "الشبلي" أن الهيئة تعمل على تنظيم متطلبات أهالي غزة من خلال الجهات الرسمية والشريكة داخل القطاع وخارجه، لتأمين الاحتياجات الرئيسية والضرورية.

ووصل مجموع الطائرات الأردنية المرسلة إلى غزة منذ بداية الأحداث إلى 11 طائرة من المواد الطبية والأدوية والمواد الغذائية والإغاثية.

غزة مستهلكات طبية الطائرة مطار العريش رفح معبر رفح

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