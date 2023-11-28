الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يوسف مجدى لـ "صاحبة السعادة": تركت الهندسة واتجهت لصناعة محتوى الطبخ (فيديو)

يوسف مجدي و أسعاد
يوسف مجدي و أسعاد يونس

قال يوسف مجدي، صانع محتوى، إنه درس الهندسة حين كان عمره 21 عاما، وفي العام الثاني من الدراسة لم يشعر بأي شغف تجاه مجال الهندسة، وقرر بالفعل أن يجازف ويترك هذا المجال، ثم قام بتأسيس شركة تسويق صغيرة، وذلك بعد أن اشترك في العديد من الدورات التدريبية الخاصة بمجال التسويق عبر السوشيال ميديا لمدة 3 أشهر.

 

وأضاف مجدي، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر قناة DMC، أن المشروع كان عبارة عن موقع إلكتروني يستطيع العميل أن يشتري ويبيع أي شئ من خلاله، ولكن عن طريق فيديوهات، وما شجعه على ذلك هو أن الفكرة لاقت نجاحا واسعا في الدول الأخرى، ولكنه لم ينجح في تنفيذها بشكل جيد بعد عام ونصف من تأسيسها.
 

وواصل: "قررت بعد ذلك أن اطلع على العديد من المعلومات عبر "يوتيوب"، ثم أعلمها للمشاهدين، ومن هنا جاءت لي فكرة تقديم محتوى عن الطبخ وكرة القدم، وبالفعل لاقت الفكرة نجاحا واسعا بعد ذلك".

يوسف مجدي صانع محتوي الهندسة صاحبة السعادة إسعاد يونس شركة تسويق مجال التسويق يوتيوب الطبخ كرة القدم

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الأسرى الفلسطينيون المقرر الإفراج عنهم لا يزالون بسجن عوفر

عاجل.. “أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

"عاصفة القرن" تخلف ثمانية قتلى فى روسيا ومولدافيا ومناطق أوكرانية

عاجل.. نادى الأسير الفلسطينى يعلن الإفراج عن كل أسرى الدفعة الرابعة (فيديو)

الحقنة القاتلة.. أسرة طالبة حلوان تروى قصة وفاتها بـ"مضاد حيوى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟