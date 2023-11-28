يوسف مجدى لـ "صاحبة السعادة": تركت الهندسة واتجهت لصناعة محتوى الطبخ (فيديو)

قال يوسف مجدي، صانع محتوى، إنه درس الهندسة حين كان عمره 21 عاما، وفي العام الثاني من الدراسة لم يشعر بأي شغف تجاه مجال الهندسة، وقرر بالفعل أن يجازف ويترك هذا المجال، ثم قام بتأسيس شركة تسويق صغيرة، وذلك بعد أن اشترك في العديد من الدورات التدريبية الخاصة بمجال التسويق عبر السوشيال ميديا لمدة 3 أشهر.





وأضاف مجدي، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر قناة DMC، أن المشروع كان عبارة عن موقع إلكتروني يستطيع العميل أن يشتري ويبيع أي شئ من خلاله، ولكن عن طريق فيديوهات، وما شجعه على ذلك هو أن الفكرة لاقت نجاحا واسعا في الدول الأخرى، ولكنه لم ينجح في تنفيذها بشكل جيد بعد عام ونصف من تأسيسها.



وواصل: "قررت بعد ذلك أن اطلع على العديد من المعلومات عبر "يوتيوب"، ثم أعلمها للمشاهدين، ومن هنا جاءت لي فكرة تقديم محتوى عن الطبخ وكرة القدم، وبالفعل لاقت الفكرة نجاحا واسعا بعد ذلك".