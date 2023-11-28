رئيس المجلس الفلسطينى يطلع رئيسة الاتحاد البرلمانى الدولى على مستجدات العدوان الإسرائيلى

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون، على مستجدات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ووضع فتوح، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، خلال استقبالها مساء الإثنين بمدينة رام الله، في صورة المعاناة والكارثة الكبيرة غير المسبوقة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة من استهداف للمدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير البيوت والمباني والمستشفيات والأماكن العامة والبنية التحتية بكل تفرعاتها، والتطهير العرقي والتهجير القسري لأهالي قطاع غزة، إضافة للاعتداءات الإسرائيلية وجرائم المستعمرين في الضفة الغربية.

وطالب فتوح بأن يقوم الاتحاد البرلماني الدولي بالتحرك الفوري والفعال من أجل الطلب من البرلمانات الوطنية والأعضاء فيه الذين يشكلون 172 برلمانًا، بممارسة دورهم في الضغط على حكوماتهم من أجل وقف العدوان بداية، وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي احتلتها في قطاع غزة، ومن ثم انسحابها من كل أراضي دولة فلسطين بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتفكيك المستعمرات التي تُعتبر من جرائم الحرب طبقا للقانون الدولي الإنساني ولميثاق جنيف واتفاقيات روما الأربع.

كما دعا فتوح الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي التي لم تعترف بفلسطين إلى الاعتراف بها وبحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، عملًا بالموقف الدولي الجامع برؤية حل الدولتين.

من جانبها، أكدت أكسون موقف الاتحاد البرلماني الدولي بضرورة وقف العدوان ووقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، وليس فقط وقف إطلاق نار مؤقت لأغراض إنسانية، مرحبة بهذه الخطوة الإنسانية.

وأعربت عن ألمها من حجم القتل والدمار في قطاع غزة، مؤكدة رفضها استهداف الأطفال والنساء والمدنيين كافة، وكذلك رفضها لكل محاولات التهجير للشعب الفلسطيني خارج حدود دولته الفلسطينية.

وطالبت أكسون بوقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية في الضفة الغربية، ووقف هجمات المستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، وشددت على ضرورة أن تقوم لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي بعقد اجتماعات وزيارة المنطقة، للبحث في السُبل المتاحة لوقف العدوان والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.