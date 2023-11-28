الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاضى" لـ"الشاهد": قواعد البيانات تعطى لمتخذ القرار كافة المعلومات التى تسهل عليه عمله

ياسر القاضي
ياسر القاضي

قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن أدق قاعدة بيانات موجودة بوزارة الداخلية، والثانية قاعدة بيانات الناخبين، وكانت في وزارة التخطيط والدكتور أشرف العربي كان المنوط بها.

 

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك تعاون كبير على مستوى الوزراء على مستوى الحكومة وكلما نزلت للأسفل تجد عقبات مع الموظفين، مؤكدًا أن قواعد البيانات تعطي لمتخذ القرار كافة المعلومات التي تسهل عليه اتخاذ القرارات.

 

وتابع، أن أحد قواعد البيانات خاص ببناء شبكات الحماية الاجتماعية مثلما حدث وقت كورونا مع العمالة الغير منتظمة، وكذلك تأثير القرارات على الطبقات التي تحتاج للحماية الاجتماعية من الدولة ويكون لدينا رؤيا لبناء شبكات الحماية الاجتماعية بحيث يعرف تأثير أي قرار من قرارات الدولة الهامة. 

 

وأكد أن الأهم من ذلك هو تقنين الخدمات التي تعطى للمواطنين بعد الانتهاء منها وتحديثها وكل هيئة ووزارة استلمت نسخة منه بصورة أكثر دقة وعندما نرسلها التحديث يأتي لقاعدة البيانات الرئيسية.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

ياسر القاضي قواعد البيانات لمتخذ القرار المعلومات وزارة الداخلية

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