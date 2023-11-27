مؤسس "شارع العلوم": أجيد تفسير التجارب العلمية بشكل واقعى

قال عبدالله عنان، مؤسس شارع العلوم وصانع محتوى عبر "تيك توك"، إنه تخرج من كلية هندسة بترول وتعدين السويس: "حصلت على ٩٩،5% في الثانوية العامة ونشأت على قنوات النيل التعليمية وتربيت في أسرة تحترم التعليم بصورة كبيرة".

التجارب العلمية الواقعية

أكد عنان، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن يتميز بقدرته الكبيرة على الشرح والتفسير العلمي وإيصال المعلومة بشكل سلس وسريع، ولهذا حرص على تنمية هذه الموهبة بداخله رغم أنها بعيدة كل البعد عن مجال دراسته.

وتابع: "بعد التخرج حاولت النزول إلى الشارع، وقمت بطرح أسئلة علمية على المواطنين في الشارع، وبالفعل كنت أقوم بتفسير أجوبتهم من خلال التجارب العلمية الحقيقية أمام أعينهم".

واستطرد: "وجدت قبولا كبيرا من المواطنين في الشارع على تجاربي العلمية، ومن هذا التوقيت أطلقت على هذا المشروع الشخصي اسم شارع العلوم".

وأضاف أنه عمل في أحد شركات البترول والتعدين لمدة عام كامل، بالرغم من عمله إلا أن رغبته في تكملة مشروع شارع العلوم كان لها تأثير كبير في تنمية هذا المشروع.

مؤسسة شارع العلوم

أشار إلى أن شركة البترول التي كان يعمل بها تخلت عن نصف عمالتها بعد أزمة كورونا، وذلك نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في العالم، وبالتالي حرص كل الحرص على تنمية مشروعه الخاص والعمل عليه بشكل مكثف.