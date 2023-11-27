الاحتلال: الإفراج عن توأمين بعمر 3 سنوات بين المحتجزين لدى حماس

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريجيف، اليوم الإثنين، أن بين المحتجزين الذين أطلقت حركة حماس سراحهم ضمن القائمة الرابعة، توأمان يبلغان من العمر ثلاث سنوات.

وأفاد مارك ريجيف، أنهما نُقلا إلى الصليب الأحمر الدولي مساء اليوم الإثنين.

وأضاف: نحن ننتظر عودتهم إلى الأراضي الإسرائيلية.. فقط عندما يعودون إلى المنزل يمكننا أن نقول أن هذا تم بالفعل.. نعتقد أنها مجرد مسألة وقت الآن.

وتابع، أن الاتفاق منذ البداية كان يقضي بإطلاق سراح 50 امرأة وطفلًا خلال أربعة أيام.